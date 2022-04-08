Відомі нові деталі весілля Брукліна Бекхема і Ніколи Пельц

Весілля старшого сина зіркового подружжя Бекхемів одне з найочікуваніших у 2022 році.

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Бруклін Бекхем, син Вікторії та Девіда Бекхемів, та Нікола Пельц, донька американського мільярдера, 9 квітня 2022 року узаконять свої стосунки та скріплять їх каблучками на руках і штампом у паспорті. Про нові деталі очікуваного весілля пише Tatler.

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Молодята дуже переймаються за те, щоб церемонія пройшла на найвищому рівні. Адже, як відомо, батьки наречених віддали за торжество три мільйони фунтів стерлінгів. А ведучим вечора стане батько Брукліна, відомий футболіст Девід Бекхем.

[ + – ] Закохані чекали два роки на це торжество Фото: Instagram brooklynbeckham

27-річна Нікола, американська акторка, переймається через перший весільний танець, адже боїться все зіпсувати. За словами дівчини, вона зовсім не вміє рухатися під музику. Проте 23-річний Бруклін пообіцяв коханій, що все візьме у свої руки. Та з емоціями нареченого може виникнути проблема.

"Він завжди такий ніжний та ранимий. Впевнена, що він зворушиться", — вважає майбутня невістка Вікторії Бекхем.

Закохані чекали цього дня майже два роки, адже пропозицію Бруклін зробив ще влітку 2020 року. Це буде справжнє "єврейське весілля", за словами нареченого. Тож очікуються і єврейські традиції та наряди.

[ + – ] Після весілля Нікола та Бруклін переїдуть до США Фото: Instagram brooklynbeckham

Щодо сукні нареченої, то, попри здогадки, що її пошиє мама Брукліна, дизайнерка Вікторія Бекхем, все ж, як відомо, Нікола обрала для найголовнішого дня в житті наряд від Valentino. Як відомо, вартість головної "казкової" сукні з італійського дому моди перевищує 100 тисяч фунтів стерлінгів. А ближче до вечора кохана Брукліна перевдягнеться в інший образ, також від Valentino.

Перша частина торжества пройде на батьківщині нареченої — у Палм-біч із краєвидом на океан. А друга відбудеться вже у Великобританії, в гостях у батьків нареченого. Відомо, що на свято, окрім світових знаменитостей, запрошені та члени королівської родини.

Нагадаємо, головний страх Вікторії Бекхем пов'язаний саме з Брукліном і його одруженням.

Також Фокус писав про те, як старший син Бекхемів робив пропозицію своїй коханій.