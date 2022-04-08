Известны новые детали свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Свадьба старшего сына звездных супругов Бекхэмов одна из самых ожидаемых в 2022 году.

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Бруклин Бекхэм, сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, и Никола Пельтц, дочь американского миллиардера, 9 апреля 2022 узаконят свои отношения и скрепят их кольцами на руках и штампом в паспорте. О новых деталях ожидаемой свадьбы пишет Tatler.

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Молодожены очень переживают за то, чтобы церемония прошла на самом высоком уровне. Ведь, как известно, родители молодоженов отдали за торжество три миллиона фунтов стерлингов. А ведущим вечера станет отец Бруклина, известный футболист Дэвид Бекхэм.

[ + – ] Влюбленные ждали этого торжества почти два года Фото: Instagram brooklynbeckham

27-летняя Никола, американская актриса, обеспокоена первым свадебным танцем, ведь боится все испортить. По словам девушки, она совсем не умеет двигаться под музыку. Однако 23-летний Бруклин пообещал возлюбленной, что все возьмет в свои руки. Но с эмоциями жениха может возникнуть проблема.

"Он всегда такой нежный и ранимый. Уверена, что он тронется", — считает будущая невестка Виктории Бекхэм.

Влюбленные ждали этого дня почти два года, ведь предложение Бруклин сделал летом 2020 года. И это будет настоящая "еврейская свадьба", по словам жениха. Так что ожидаются еврейские традиции и наряды.

[ + – ] После свадьбы Никола и Бруклин переедут в США Фото: Instagram brooklynbeckham

Что касается платья невесты, то, несмотря на догадки, что ее сшьет мама Бруклина, дизайнер Виктория Бекхэм, все же, как известно, Никола выбрала для самого главного дня в жизни наряд от Valentino. Отмечается, что стоимость главного "сказочного" платья из итальянского дома моды превышает 100 тысяч фунтов стерлингов. А ближе к вечеру возлюбленная Бруклина переоденется в другой образ, тоже от Valentino.

Первая часть торжества пройдет на родине невесты – в Палм-бич с видом на океан. А вторая состоится уже в Великобритании, в гостях у родителей жениха. Известно, что на праздник кроме мировых знаменитостей приглашены и члены королевской семьи.

Напомним, главный страх Виктории Бекхэм связан именно с Бруклином и его женитьбой.

Также Фокус писал о том, как старший сын Бекхэмов делал предложение своей возлюбленной.