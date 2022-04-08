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Меган Маркл и принц Гарри посетят свадьбу Бруклина Бекхэма

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Меган Маркл и принц Гарри, свадьба бруклина бекхэма и никогда пельтц, бэкхэмы, флорида, палм-бич
Фото: Getty Images | Меган Маркл и принц Гарри

Члены королевской семьи в списке приглашенных на торжество.

Герцоги Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри, посетят свадьбу старшего сына Бекхэмов Бруклина и его невесты, американской актрисы Николы Пельтц. Об этом сообщает The Mirror.

Уже 9 апреля 2022 года во Флориде, США состоится церемония бракосочетания 23-летнего Бруклина Бекхэма и дочери американского миллиардера Николы Пельтц. Торжество пройдет в Палм-бич в роскошном имении отца невесты с видом на океан. Ведущим вечером будет отец жениха — футболист Дэвид Бекхэм, а диджеем вечеринки станет рэпер Снуп Догг.

Среди приглашенных гостей, кроме мировых знаменитостей, и члены королевской семьи Великобритании, среди них королевский внук принц Гарри с супругой Меган Маркл, проживающие с 2020 года в США. Сообщается, что герцоги Сассекские посетят церемонию.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц женятся после 2 лет ожидания, ведь предложение своей возлюбленной Бруклин сделал еще летом 2020 года
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц женятся после 2 лет ожидания, ведь предложение своей возлюбленной Бруклин сделал еще летом 2020 года
Фото: Instagram brooklynbeckham

Отметим, что в свое время звездные супруги Бекхэмов, Дэвид и Виктория посетили свадьбу герцогов Сассекских в 2018 году.

Ранее Фокус писал о деталях первой части церемонии женитьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, которая пройдет в США. А уже вторая часть состоится на родине жениха, в Великобритании.

Напомним, свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц обошлась звездным родителям в миллионы фунтов стерлингов.