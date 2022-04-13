Король и королева Нидерландов отказали принцу Гарри и Меган Маркл в официальном приеме

Планируется первый совместный вылет герцогов из США после переезда в 2020 году.

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Король и королева Нидерландов отказались принять принца Гарри и Меган Маркл в своем дворце. Об этом пишет Geo News.

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16 апреля 2022 года принц Гарри со своей женой Меган Маркл посетят Нидерланды в рамках проведения "Игр непобедимых" — соревнований бывших и действующих военных со всего мира. "Игры непобедимых" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, начатые герцогом Сассекским в 2014 году.

Однако королева Максима и король Виллем-Александр не намерены принимать герцогов Сассекских в своей резиденции. В то же время монархи посоветовали гостям из США снять гостиницу.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри впервые вместе посетят Европу после переезда в США Фото: Getty Images

Более того, официальных встреч между представителями нидерландской и британской монархий тоже не состоится. В частности, король и королева Нидерландов запретили герцогам Сассекским брать с собой вооруженную охрану. Королевский двор предоставит им охрану местной полиции, однако особого отношения к внуку королевы Елизаветы и его жене не будет.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри были приглашены на свадьбу старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэма в Палм-Бич.

Также Фокус писал о том, что внук королевы Великобритании и его супруга не посетили службу памяти покойного принца Филиппа. По словам принца Гарри, он не чувствует себя в полной безопасности на территории Великобритании.