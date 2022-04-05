"Пощечина королеве". Отец Меган Маркл раскритиковал дочь и принца Гарри

О сложных отношениях между отцом и дочерью известно давно.

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Отец Меган Маркл, 77-летний Томас Маркл, дал очередное интервью, в котором не забыл упомянуть свою дочь, которая в 2018 году стала частью королевской семьи Великобритании. В частности, мужчина раскритиковал поведение дочери и ее мужа, принца Гарри. Об этом пишет Daily Express.

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Причиной для недовольства Томаса стало известие о том, что Меган Маркл с принцем Гарри не посетили поминальную службу по мужу королевы Елизаветы, принцу Филиппу, умершому на 100-м году жизни в апреле 2021 года.

[ + – ] Томас Маркл с дочерью Меган Фото: Chanel 5

"Их присутствие могло послужить не только данью уважения Филиппу, но и знаком уважения в адрес Елизаветы, — отметил Томас Маркл, — своим отсутствием Меган и Гарри дали пощечину королеве. Это нельзя простить".

Впрочем, о причинах отсутствия герцогов Сассекских на церемонии поминальной службы мужчина, по его словам, не знает. По его мнению, нет веской причины объяснить такое неуважение.

Принц Гарри, в свою очередь, ранее заявлял, что не намерен знакомить детей с членами королевской семьи, ведь не чувствует себя в безопасности на территории Великобритании, поскольку у него забрали полицейскую охрану.

[ + – ] В июне 2021 года у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь Лилибет Диана. Фото: Archewell Foundation

Тем временем старший брат принца Гарри, принц Уильям с женой Кейт Миддлтон планируют переехать поближе к королеве Елизавете, а именно в Виндзор. Поскольку монарх страдает от проблем со здоровьем и покинула навсегда Лондон.

Также Фокус писал о том, как прошла поминальная служба по принцу Филиппу, которую посетили большинство членов королевской семьи.