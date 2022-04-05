"Ляпас королеві". Батько Меган Маркл розкритикував доньку та принца Гаррі

Про складні відносини між батьком та донькою відомо давно.

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Батько Меган Маркл, 77-річний Томас Маркл, дав чергове інтерв'ю, у якому не забув згадати свою доньку, яка у 2018 році стала частиною королівської родини Великобританії. Зокрема чоловік розкритикував поведінку доньки та її чоловіка, принца Гаррі. Про це пише Daily Express.

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Причиною для незадоволення Томаса стала звістка про те, що Меган Маркл з принцом Гаррі не відвідали поминальну службу за чоловіком королеви Єлизавети, принцом Філіпом, який помер на 100-му році життя у квітні 2021.

[ + – ] Томас Маркл з донькою Меган Фото: Chanel 5

"Їхня присутність могла послужити не тільки даниною поваги Філіпу, але і знаком поваги на адресу Єлизавети, — зазначив Томас Маркл, — своєю відсутність Меган та Гаррі дали ляпаса королеві. Це не можна пробачити".

Втім, про причини відсутності герцогів Сассекських на церемонії поминальної служби чоловік, за його словами, не знає. На його думку, немає причини, яка пояснить таку неповагу.

Принц Гаррі, у свою чергу, раніше заявляв, що не планує знайомити дітей з членами королівської родини, адже не почуває себе в безпеці на території Великобританії, оскільки в нього забрали поліцейську охорону.

[ + – ] У червні 2021 у принца Гаррі та Меган Маркл народилася донька Лілібет Діана Фото: Archewell Foundation

Тим часом старший брат принца Гаррі, принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон планують переїхати ближче до королеви Єлизавети, а саме у Віндзор. Оскільки монархиня страждає від проблем зі здоров'ям та покинула назавжди Лондон.

Також Фокус писав про те, як пройшла поминальна служба за принцом Філіпом, яку відвідали більшість членів королівської родини.