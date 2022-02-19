Принц Гаррі не планує знайомити своїх дітей з членами королівської родини

Він не відчуває себе в безпеці на батьківщині.

Принц Гаррі, спадкоємець британського престолу, разом зі своєю дружиною, акторкою Меган Маркл, ще на початку 2020 року переїхали до США. З того часу вони ні разу не відвідали з дітьми Британію. Про причини цього пише E! news.

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Як повідомляє джерело видання, Гаррі не проти повернутися додому, проте він непокоїться безпекою своїх двох дітей.

Адвокати герцога Сассекського звернулися до міністерства внутрішніх справ Великобританії з проханням відновити принцу Гаррі цілодобову поліцейську охорону. Оскільки після складання королівських повноважень охорона також стала недоступною. А американські охоронці, на думку герцога, не організують належної безпеки, адже в них немає доступу до розвідданих Великобританії.

[ + – ] Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл та дітьми Фото: Archewell Foundation

Під час перегляду рішення про обмеження охорони адвокат принца заявив, що той "не відчуває себе в безпеці у Великобританії, враховуючи умови безпеки, які були застосовані до нього у червні 2021 року і які будуть застосовуватися, якщо він вирішить повернутися". Через що команда герцога навіть подала до суду.

Зазначимо, що принц Гаррі та Меган Маркл одружилися у 2018 році, через рік у них народився син Арчі, а в червні 2021 року на світ з'явилася донька Лілібет Діана.

Раніше Фокус писав про те, чим прийшлося пожертвувати принцу Гаррі після переїзду до Штатів у 2020 році.

Нагадаємо, герцог Сассекський розповів, з чого складається рутина його дітей у США.