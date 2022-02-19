Принц Гаррі не планує знайомити своїх дітей з членами королівської родини
Він не відчуває себе в безпеці на батьківщині.
Принц Гаррі, спадкоємець британського престолу, разом зі своєю дружиною, акторкою Меган Маркл, ще на початку 2020 року переїхали до США. З того часу вони ні разу не відвідали з дітьми Британію. Про причини цього пише E! news.
Як повідомляє джерело видання, Гаррі не проти повернутися додому, проте він непокоїться безпекою своїх двох дітей.
Адвокати герцога Сассекського звернулися до міністерства внутрішніх справ Великобританії з проханням відновити принцу Гаррі цілодобову поліцейську охорону. Оскільки після складання королівських повноважень охорона також стала недоступною. А американські охоронці, на думку герцога, не організують належної безпеки, адже в них немає доступу до розвідданих Великобританії.
Під час перегляду рішення про обмеження охорони адвокат принца заявив, що той "не відчуває себе в безпеці у Великобританії, враховуючи умови безпеки, які були застосовані до нього у червні 2021 року і які будуть застосовуватися, якщо він вирішить повернутися". Через що команда герцога навіть подала до суду.
Зазначимо, що принц Гаррі та Меган Маркл одружилися у 2018 році, через рік у них народився син Арчі, а в червні 2021 року на світ з'явилася донька Лілібет Діана.
Раніше Фокус писав про те, чим прийшлося пожертвувати принцу Гаррі після переїзду до Штатів у 2020 році.
Нагадаємо, герцог Сассекський розповів, з чого складається рутина його дітей у США.