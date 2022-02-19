Принц Гарри не намерен знакомить своих детей с членами королевской семьи

Он не чувствует себя в безопасности на родине.

Принц Гарри, наследник британского престола, вместе со своей женой, актрисой Меган Маркл, еще в начале 2020 переехали в США. С того времени они ни разу не посетили с детьми Британию. О причинах этого пишет E! news.

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Как сообщает источник издания, Гарри не прочь вернуться домой, однако он беспокоится безопасностью своих двоих детей.

Адвокаты герцога Сассекского обратились в министерство внутренних дел Великобритании с просьбой восстановить принцу Гарри круглосуточную полицейскую охрану. Поскольку после сложения королевских полномочий охрана тоже стала недоступной. А американские охранники, по мнению герцога, не организуют надлежащую безопасность, ведь у них нет доступа к разведданным Великобритании.

[ + – ] Принц Гарри с женой Меган Маркл и детьми Фото: Archewell Foundation

Во время пересмотра решения об ограничении охраны адвокат принца заявил, что принц "не чувствует себя в безопасности в Великобритании, учитывая условия безопасности, которые были применены к нему в июне 2021 года и которые будут применяться, если он решит вернуться". Из-за чего команда герцога даже подала в суд.

Отметим, что Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году, через год у них родился сын Арчи, а в июне 2021 года на свет появилась дочь Лилибет Диана.

Ранее Фокус писал о том, чем пришлось пожертвовать принцу Гарри после переезда в Штаты в 2020 году.

Напомним, герцог Сассекский рассказал, из чего состоит рутина его детей в США.