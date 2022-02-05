Принц Гарри рассказал, как проходят дни у его детей в США

У внука королевы Великобритании подрастает двое детей.

37-летний герцог Сассекский Гарри рассказал, из чего состоит рутина его детей. Об этом пишет Hello Magazine.

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Как сообщил отец двоих детей, его старший сын Арчи, которому в мае исполнится три года, уже пошел в школу. Скорее всего, Гарри подразумевает заведение по типу наших детских садиков. Поэтому они с женой, Меган Маркл имеют больше времени на себя и малышку Лилибет Диану, родившуюся в июне 2021 года. Супруги уже показали публике своего второго ребенка, названного в честь бабушки и погибшей матери принца Гарри.

"Около получаса или 45 минут утром, когда я говорю себе: "Хорошо, один ребенок пошел в школу, другой спит, у нас перерыв в программе", — отметил 37-летний принц.

[ + – ] Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженились в 2018 году.

Также он добавил, что использует свое свободное время, чтобы улучшить себя. Это могут быть физические тренировки, прогулки с собакой, прогулки по природе или медитация.

Как сообщал Фокус ранее, после переезда в США в 2020 году герцог Сассекский кардинально изменил свой стиль жизни, начав медитировать и употреблять здоровую пищу, ведь этого требуют модные тенденции штата, в котором они с Меган Маркл теперь живут.

Тем временем герцоги Сассекские планируют третьего ребенка, хотя раньше заявляли, что остановятся на двоих.