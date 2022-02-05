Принц Гаррі розказав, як проходять дні в його дітей у США

В онука королеви Великобританії підростає двоє дітей.

37-річний герцог Сассекський Гаррі розповів, з чого складається рутина його дітей. Про це пише Hello Magazine.

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Як повідомив батько двох дітей, його старший син Арчі, якому у травні тільки виповниться три роки, вже пішов до школи. Швидше за все, Гаррі має на увазі заклади за типом наших садочків. Тому вони з дружиною, Меган Маркл, мають більше часу на себе та малюка Лілібет Діану, яка народилася в червні 2021 року. Подружжя вже показало публіці свою другу дитину, названу на честь бабусі та загиблої матері принца Гаррі.

"Близько пів години або 45 хвилин вранці, коли я кажу собі: "Добре, одна дитина пішла до школи, інша спить, у нас перерва у програмі", — зазначив 37-річний принц.

[ + – ] Принц Гаррі та акторка Меган Маркл одружилися у 2018 році.

Також він додав, що використовує свій вільний час, щоб покращити себе. Це можуть бути фізичні тренування, прогулянки із собакою, прогулянки на природі чи медитація.

А як повідомляв Фокус раніше, після переїзду до США у 2020 році герцог Сассекський кардинально змінив свій стиль життя, почавши медитувати та вживати здорову їжу, адже цього вимагають модні тенденції штату, у якому вони з Меган Маркл тепер живуть.

Тим часом герцоги Сассекські планують третю дитину, хоча раніше заявляли, що зупиняться на двох.