Король і королева Нідерландів відмовили принцу Гаррі і Меган Маркл в офіційному прийомі

Планують перший спільний виліт герцогів із США після переїзду у 2020 році.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Король та королева Нідерландів відмовилися прийняти принца Гаррі та Меган Маркл у своєму палаці. Про це пише Geo News.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

16 квітня 2022 принц Гаррі зі своєю дружиною Меган Маркл відвідають Нідерланди у межах проведення "Ігор нескорених" — змагань колишніх та чинних військових з усього світу. "Ігри нескорених" (Invictus Games) — міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, започатковані герцогом Сассекським у 2014 році.

Проте королева Максима та король Віллем-Александр не планують приймати герцогів Сассекських у своїй резиденції. Натомість монархи порадили гостям із США зняти готель.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі вперше разом відвідають Європу після переїзду до США Фото: Getty Images

Щобільше, офіційних зустрічей між представниками нідерландської та британської монархій також не відбудеться. Зокрема король та королева Нідерландів заборонили герцогам Сассекським брати із собою озброєну охорону. Натомість королівський двір надасть їм охорону місцевої поліції, проте особливого ставлення до онука королеви Єлизавети та його дружини не буде.

Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі були запрошені на весілля старшого сина Вікторії та Девіда Бекхемів у Палм-Біч.

Також Фокус писав про те, що онук королеви Великобританії та його дружина не відвідали службу пам'яті за покійним принцом Філіпом. За словами принца Гаррі, він не відчуває себе в цілковитій безпеці на території Великобританії.