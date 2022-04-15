Принц Гаррі та Меган Маркл таємно зустрілися з королевою у Віндзорі

Попри те, що зустріч не анонсували, представник герцогів Сассекських підтвердив їхню зустріч із Єлизаветою II.

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Герцоги Сассекські таємно зустрілися з королевою Єлизаветою II, принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою у Віндзорському замку на шляху до Нідерландів, куди пара прямує на "Ігри нескорених", повідомляє Daily Mail.

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За інформацією журналістів, візит пройшов у режимі суворої таємності. Пізніше представник герцога та герцогині Сассекських підтвердив, що вони були у Віндзорі, щоб побачитися з королевою.

Меган Маркл вперше за останні два роки з'явилася у Великій Британії після так званого "Мегзіту", коли вона і Гаррі склали з себе обов'язки членів королівської сім'ї, а також дали скандальне інтерв'ю Опре Вінфрі, звинувативши неназваного високопоставленого члена королівської семи в расизмі.

Гаррі також ображався на батька, що той нібито не підтримав його фінансово, а в дитинстві не надавав йому психологічної допомоги після смерті матері.

Гаррі не бачив свою бабусю з дня похорону діда, принца Філіпа, у квітні минулого року, коли він ненадовго прилетів із США. Під час відкриття пам'ятника принцесі Діані в липні того ж року герцог Сассекський відвідав Велику Британію, проте з королевою він не зустрічався.

Відтоді був скандальний позов до Високого суду проти Міністерства внутрішніх справ, у якому принц Гаррі вимагав надати йому та його сім'ї охорону під час перебування у Великій Британії, що стало прецедентом для королівської родини, оскільки раніше ніколи нічого подібного не відбувалося. В підсумку він так і не приїхав на службу пам'яті герцога Единбурзького.

Щодо Меган, то востаннє вона з'являлася з королевою на публіці на службі на честь Дня Співдружності 8 березня 2020 року. Після цього вона неодноразово говорила, що регулярно розмовляє з нею телефоном та відеозв'язком.

Як пара дісталася до Великобританії — приватним літаком або прилетіли комерційним рейсом — невідомо, але про їхню присутність говорять мешканці Віндзорського маєтку, які бачили їх по дорозі до замку.

Найімовірніше, подружжя зупинилося у Frogmore Cottage, будинку, де жили після весілля, і яке потім передали принцесі Євгенії та її сім'ї. Дітей, Лілібет та Арчі, з ними не було.

Пара, як відомо, покинула Віндзор в середу вдень і зараз, найімовірніше, перебуває в Нідерландах. Раніше повідомляли, що король та королева цієї країни не в захваті від візиту герцогів.

Нагадаємо, Гаррі зібрався випустити мемуари, публікування яких вже спричинило тривогу в Букінгемському палаці. Цілком ймовірно, що книга була однією з тем розмови принца Гаррі з батьком, котрий категорично проти її публікації.