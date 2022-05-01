Принц Гарри ходит к психологу ради Меган Маркл

Одной из внутренних травм герцога является ранняя потеря матери.

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Принц Гарри, внук королевы Великобритании, регулярно посещает психолога в США. Об этом пишет Hello Magazine.

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За время терапии в Калифорнии герцог Сассекский подметил кардинальную разницу в британском и американском подходах к этому вопросу. Об этом он отметил в разговоре с американским предпринимателем Ридом Хоффманом.

"Рид, ты совершенно прав по культурным различиям, они огромны, — отметил Гарри, — Здесь, в Калифорнии вы говорите, например: "Я попрошу своего психотерапевта позвонить вашему". В то же время в Великобритании это звучит так: "Какой психотерапевт? Чей психотерапевт? У меня нет психотерапевта. Я никогда не разговаривал с психотерапевтом. Я, видимо, был очень близок к полному срыву множество раз, когда всяческое горе, всяческая ложь, ошибки и прочее обрушивалось на меня со всех сторон".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США в начале 2020 года. Уже там у них родился второй ребенок Лилибет Диана Фото: Time

Герцог объясняет свои психологические проблемы ранней потерей матери, ведь принцесса Диана погибла в автокатастрофе, когда Гарри было всего 12 лет.

По словам принца, он "подавлял эмоции последние 20 лет", и только к 28 годам по совету старшего брата, принца Уильяма, решил обратиться за профессиональной помощью.

Жена герцога Меган Маркл поддерживает его желание быть ментально здоровым и не переносить свои внутренние травмы в общество и семью. Благодаря ей принц Гарри продолжает ходить на терапии. Он был уверен, что если не "вылечится и не поправится, то потеряет эту женщину".

Напомним, чем пожертвовал принц Гарри, когда они с Меган Маркл в 2020 году сложили королевские обязанности и переехали в США.

Также Фокус писал об отношении принца Гарри к своему отцу, принцу Чарльзу.