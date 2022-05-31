На вулицях Лондона помітили легендарну 260-річну золоту карету Єлизавети ІІ

За допомогою цифрових технологій буде створено ефект присутності усередині карети молодої Єлизавети ІІ.

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Знаменита золота карета Gold State Coach вперше за 20 років з'явилася на вулицях Лондона в межах підготовки до Платинового ювілею правління Єлизавети II, святкування якого розпочнеться вже незабаром, повідомляє Daily Mail.

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Персонал Королівського флоту, британської армії та Королівських ВПС пройшов маршем Лондоном із 4:30 ранку, завершуючи останні приготування до заходу в неділю, який стане фіналом чотириденного вікенду.

Війська з прапорами країн Співдружності, які йшли маршем, помітили в центрі, а члени домашньої кавалерії були сфотографовані на Парламентській площі, коли вони готувалися до параду.

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У вікнах карети перед тисячами глядачів програватимуться зображення королеви, зроблені 2 червня 1953 року в День її коронації, створюючи враження, що всередині сидить 27-річна Єлизавета II та махає присутнім рукою. Для досягнення цього ефекту використовують найсучасніші цифрові технології.

Позолочена 260-річна карета, у якій дозволено перевозити лише королеву, поведе процесію під звуки дзвонів Вестмінстерського абатства, як це було в день її сходження на престол.

[ + – ] Карета, де принцеска Єлизавета їхала на коронацію

Карета побудована в 1762 році та є третьою за віком каретою у Великій Британії. Востаннє вона покидала межі Королівських стайнь на Золотий ювілей правління королеви. Зроблено карету з дерева, покритого тонким шаром сусального золота. Її довжина 7 метрів, а висота — 3,6 метра. Важить транспортний засіб чотири тонни. Через свою вагу та підвіску він використовується тільки в пішому темпі, і вважається, що це найнезручніший екіпаж, яким володіє королева.

Над кожним колесом ретельно продуманої карети зображено масивну фігуру тритона з позолоченого горіхового дерева, що символізує поширення новин про хороший уряд. На основному корпусі вирізані пальми, що обрамляють двері та вікна.

На ній також представлені зображення римських богів і богинь, що уособлюють людські вміння та зусилля. До них відносяться мистецтва, науки, чеснота, безпека та богиня врожаю Церера, що підпалює зброю на знак миру та процвітання.

На передній панелі зображено фігуру Британії, що сидить на березі Темзи в Лондоні, з ледь помітним куполом собору Святого Павла. На даху — різьблене позолочене дерево із зображенням британської імператорської корони, яку тримають три путті, або херувими, які представляють Англію, Шотландію та Ірландію.

Запряжена вісьмома сірими віндзорськими кіньми, карета очолюватиметься кінним загоном придворної кавалерії.

Проте однією каретою парад не обмежиться. У ньому візьмуть участь близько 205 автомобілів, у тому числі 11 автомобілів Morris Minors, сім автомобілів Land Rover, 20 вінтажних автомобілів Mini, у тому числі один у формі Outspan Orange, і сім оригінальних автомобілів Джеймса Бонда.

Фургони з морозивом, JCB, триколісний Reliant Regal Supervan III Del-Boy's Only Fools And Horses, 15 Sinclair C5 і сім двоповерхових автобусів із відкритим верхом, прикрашених зображеннями десятиліття, яке вони представляють, також проїдуть центром міста й повз Букінгемський палац.

В організацію заходу на цьому етапі залучено понад 10 тисяч осіб. Він коштуватиме 15 мільйонів фунтів стерлінгів і складатиметься з чотирьох актів, ставши фіналом святкового вікенду. Його подивляться близько мільярда людей у всьому світі.

Організатори урочистостей не залишають надії на те, що і 96-річний монарх з'явиться на балконі Букінгемського палацу після театралізованої вистави, щоб побачити музичний фінал, у якому Ед Ширан заспіває національний гімн із хором, що складається з майже 200 знаменитостей.

Нагадаємо, королева незадовго до Платинового ювілею втратила улюбленого жокея.