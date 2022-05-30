За кілька днів до Платинового ювілею королеву Єлизавету II спіткала нова втрата

Останнім часом Лестер Пігготт перебував у одній зі швейцарських клінік.

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Дев'ятиразовий переможець Епсомського Дербі, один із найкращих жокеїв усіх часів Лестер Пігготт помер у Швейцарії на 87-му році життя, повідомляє Hello.

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Пігготт був улюбленим жокеєм Єлизавети ІІ. Його кар'єра в перегонах тривала майже 50 років, і він переміг у 4493 перегонах, посівши третє місцеву британській історії після сера Гордона Річардса та Пета Еддері. Щодо дев'яти перемог у Дербі в Епсомі — це абсолютний рекорд цих перегонів.

Смерть Пігготта підтвердив його зять, тренер-переможець Дербі Вільям Гаґґас.

"На жаль, ми можемо підтвердити, що Лестер мирно помер у Швейцарії". Там він перебував у одній із клінік.

Жокей, який носив прізвисько "Довгий хлопець", народився в перегонній династії — його дідусь Ерні брав участь у двох перемогах Гранд Національн, а його батько Кіт тренував майбутнього переможця.

У 1957 році Лестер на коні на прізвисько Каруса зі стайні королеви виграв Дербі в Епсомі.

[ + – ] У 1957 році Пігготт на коні королеви виграв Дербі в Епсомі Фото: Getty Images

У 1975 році Лестер навіть був нагороджений орденом Британської імперії, але втратив цю честь після того, як у 1987 році отримав трирічний тюремний термін за ухилення від сплати прибуткового податку. Він відсидів 366 днів у в'язниці та несподівано повернувся в сідло 1990 року у віці 54 років. Усього через десять днів після повернення Пігготт виграв милю Кубка селекціонерів у Королівській академії.

Пігготт мав лицарський титул, а минулого року його введели до Зали слави британських чемпіонів. Остання перемога британця датована 1994 роком, лише за кілька тижнів до його 59-річчя. Він вийшов на пенсію 1995-го. У 2019 році в Епсомі було відкрито його скульптуру, причому це сталося за безпосередньої участі королеви.

[ + – ] Королева відкриває скульпуту Лестера Пігготта 1 червня 2019 року. Пігготт — в окулярах і костюмі праворуч Фото: Getty Images

Лестер запам'ятався тим, що завжди тримав свою вагу на 14 кг нижче за норму, щоб залишатися конкурентним. Його манеру їзди успадковували багато жокеїв. Люди, які знали його, казали, що Лестер був небагатослівним. Крім того, йому довелося боротися з частковою глухотою.

Нагадаємо, минулого року королева втратила близьку подругу, герцогиню Графтонську, яка служила монарху 69 років і залишалася її найвідданішою фрейліною до останнього дня життя.