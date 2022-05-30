За несколько дней до Платинового юбилея королеву Елизавету II постигла новая утрата

В последнее время Лестер Пигготт находился в одной из швейцарских клиник.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Девятикратный победитель Эпсомского Дерби, один из величайших жокеев всех времен Лестер Пигготт скончался в Швейцарии на 87-м году жизни, сообщает Hello.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Пигготт был любимым жокеем Елизаветы II. Его гоночная карьера длилась почти 50 лет, и он победил в 4493 гонках, заняв третье место в британской истории после сэра Гордона Ричардса и Пэта Эддери. Что касается девяти побед в Дерби в Эпсоме – это абсолютный рекорд этих гонок.

Смерть Пигготта подтвердил его зять, тренер-победитель Дерби Уильям Хаггас.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что Лестер мирно скончался в Швейцарии". Там он находился в одной из клиник.

Жокей, который носил прозвище "Длинный парень", родился в гоночной династии – его дедушка Эрни участвовал в двух победах Гранд Националь, а его отец Кит тренировал будущего победителя.

В 1957 году Лестер на лошади по кличке Каруса из конюшни королевы выиграл Дерби в Эпсоме.

[ + – ] В 1957 году Пигготт на лошади королевы выиграл Дерби в Эпсоме Фото: Getty Images

В 1975 году Лестер даже был награжден орденом Британской империи, но лишился этой чести после того, как в 1987 году получил трехлетний тюремный срок за уклонение от уплаты подоходного налога. Он отсидел 366 дней в тюрьме и неожиданно вернулся в седло в 1990 году в возрасте 54 лет. Всего через десять дней после своего возвращения Пигготт выиграл милю Кубка заводчиков в Королевской академии.

Пигготт имел рыцарский титул, а в прошлом году был введен в Зал славы британских чемпионов. Последняя победа британца датирована 1994 годом, всего за несколько недель до его 59-летия. Он вышел на пенсию в 1995-м. В 2019 году в Эпсоме была открыта его скульптура, причем это произошли при непосредственном участии королевы.

[ + – ] Королева открывает скульпуту Лестера Пигготта 1 июня 2019 года. Пигготт – в очках и костюме справа Фото: Getty Images

Лестер запомнился тем, что всегда держал свой вес на 14 кг ниже нормы, чтобы оставаться конкурентноспособным. Его манеру езды наследовали многие жокеи. Знающие его люди говорили, что Лестер был немногословен. Более того, ему пришлось бороться с частичной глухотой.

Напомним, в прошлом году королева потеряла близкую подругу, герцогиню Графтонскую, которая служила монарху 69 лет и оставалась ее самой преданной фрейлиной до последнего дня жизни. Анна Фортуна ФицРой