На улицах Лондона заметили легендарную 260-летнюю золотую карету Елизаветы II

С помощью цифровых технологий будет создан эффект присутствия внутри кареты молодой Елизаветы II.

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Знаменитая золотая карета Gold State Coach впервые за 20 лет появилась на улицах Лондона в рамках подготовки к Платиновому юбилею правления Елизаветы II, празднование которого начнется уже очень скоро, сообщает Daily Mail.

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Персонал Королевского флота, британской армии и Королевских ВВС прошел маршем по Лондону с 4:30 утра, завершая последние приготовления к мероприятию в воскресенье, которое станет финалом четырехдневного уик-энда.

Войска с флагами стран Содружества заметили марширующими по центру, а члены домашней кавалерии были сфотографированы на Парламентской площади, когда они готовились к параду.

В окнах кареты перед тысячами зрителей будут проигрываться движущиеся изображения королевы, сделанные 2 июня 1953 года в День ее коронации, создавая впечатление, что внутри сидит 27-летняя Елизавета II и машет присутствующим рукой. Для достижения этого эффекта используют самые современные цифровые технологии.

Позолоченная 260-летняя карета, в которой разрешено перевозить только королеву, поведет процессию под звуки колоколов Вестминстерского аббатства, как это было в день ее восхождения на престол.

[ + – ] Карета, в которой принцесска Елизавета ехала на коронацию

Карета построена в 1762 году и является третьей по возрасту каретой в Великобритании. Последний раз она покидала пределы Королевских конюшен на Золотой юбилей правления королевы. Сделана карета из дерева, покрытого тонким слоем сусального золота. Ее длина 7 метров, а высота – 3,6 метра. Весит транспортное средство четыре тонны. Из-за своего веса и подвески оно используется только в пешем темпе, и считается, что это самый неудобный экипаж, которым владеет королева.

Над каждым колесом тщательно продуманной кареты изображена массивная фигура тритона из позолоченного орехового дерева, символизирующая распространение новостей о хорошем правительстве. На основном корпусе вырезаны пальмы, обрамляющие двери и окна.

На ней также представлены изображения римских богов и богинь, олицетворяющие человеческие умения и усилия. К ним относятся искусства, науки, добродетель, безопасность и богиня урожая Церера, поджигающая оружие в знак мира и процветания.

На передней панели изображена фигура Британии, сидящей на берегу Темзы в Лондоне, с едва видимым куполом собора Святого Павла. На крыше – резное позолоченное дерево с изображением британской императорской короны, которую держат три путти, или херувима, представляющие Англию, Шотландию и Ирландию.

Запряженная восемью виндзорскими серыми лошадьми, карета будет возглавляться конным отрядом придворной кавалерии.

Однако одной каретой парад не ограничится. В нем примут участие около 205 автомобилей, в том числе 11 автомобилей Morris Minors, семь автомобилей Land Rover, 20 винтажных автомобилей Mini, в том числе один в форме Outspan Orange, и семь оригинальных автомобилей Джеймса Бонда.

Фургоны с мороженым, JCB, трехколесный Reliant Regal Supervan III Del-Boy's Only Fools And Horses, 15 Sinclair C5 и семь двухэтажных автобусов с открытым верхом, украшенных изображениями десятилетия, которое они представляют, также проедут по центру города и мимо Букингемского дворца.

В организацию мероприятия на данном этапе вовлечены более 10 тысяч человек. Оно обойдется в 15 миллионов фунтов стерлингов и будет состоять из четырех актов, став финалом праздничного уик-энда. Его посмотрят около миллиарда человек по всему миру.

Организаторы торжеств не оставляют надежды на то, что и 96-летний монарх появится на балконе Букингемского дворца после театрализованного представления, чтобы увидеть музыкальный финал, в котором Эд Ширан споет национальный гимн с хором, состоящим из почти 200 знаменитостей.

Напомним, королева незадолго до Платинового юбилея потеряла любимого жокея.