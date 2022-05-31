Неизвестная королева: в Сети появилось домашнее видео Елизаветы II

Британцы и весь мир увидели королеву совершенно с другой стороны, далекой от ее официальніх обязанностей.

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2 июня в Великобритании начнутся масштабные торжественные мероприятия по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы II, и по этому случаю публике показывают все больше интересных моментов из жизни самого долгоправящего монарха в истории страны. Так, ВВС выпустил документальный фильм о ней, куда вошли кадры с маленькой и юной Елизаветой, на которых она позирует с отцом, королем Георгом VI, младшей сестрой, принцессой Маргарет, королевой-матерью, а также запечатлена в интерьерах фамильных замков.

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На черно-белых и цветных кадрах видеохроники, где некоторые датированы еще 1932 годом, она совсем еще маленькая играет с родителями и сестрой в саду.

Есть там и моменты, где будущая королева вместе с отцом и сестрой путешествует на корабле в Южную Африку, выглядя при этом абсолютно счастливой. На тот момент ей было 20 лет.

Всего в фильм включены десятки таких роликов, раскрывающих публике ранее неизвестную им Елизавету и взаимоотношения между родственниками.

Камера всегда сопровождала королевскую семью, и теперь снятые много десятилетий назад моменты из жизни, пожалуй, самой известной королевской семьи мира, станут достоянием общественности.

Сама королева тоже любила снимать, а отец подарил ей видеокамеру, с которой она никогда не расставалась, фиксируя не только домашние события, но и свои путешествия.

Напомним, в честь Платинового юбилея на улицы Лондона выедет золотая карета, в которой передвигаются только монархи. Однако Елизаветы внутри нее не будет. Вместо 96-летнего монарха там будут стоять специальные экраны, которые покажут 27-летнюю Ее Величество, едущую со своей коронации. Цифровая королева будет в том же наряде, в котором прошла помазание на трон, и она будет махать из окон кареты многотысячной публике. Таким образом инновационные технологии вернут британцев на семь десятилетий назад.

Насколько активно сама королева будет участвовать в мероприятиях, зависит от состояния ее здоровья. Недавно она появилась на конном шоу в Виндзоре, где выглядела очень радостной и бодрой, несмотря на проблемы с мобильностью.