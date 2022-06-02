Тысячи бриллиантов. Как выглядело платье Елизаветы II для коронации

3 июня 1953 года Елизавета II стала королевой Великобритании. Вспоминаем о самом впечатляющем платье монарха для церемонии.

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Сегодня в Великобритании проходят торжества по случаю 70-летия правления Елизаветы II. Она стала первым монархом в истории страны, дожившем до своего Платинового юбилея. В честь этого события рассказываем, как проходила подготовка к коронации Елизаветы II и что известно о знаменитом королевском наряде для церемонии — платье, украшенном бриллиантами, аметистами и жемчугом, и короне весом три килограмма.

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Платье королевы

3 июня 1953 года Елизавета II стала королевой Великобритании. К этому событию Дворец готовился основательно, в том числе, что касалось наряда для будущего монарха.

Королевское платье создал известный британский дизайнер Норман Хартнелл. За шесть лет до этого важного события он успел проявить себя при дворе, сделав свадебный наряд для тогда еще принцессы Лилибет.

Прежде чем приступить к делу государственной важности, Хартнелл подробно изучил историю и традиции коронационных платьев, детали протокола и историю церемониальных нарядов. Наряд создавали под строгим контролем монаршей особы. Дизайнер провел с будущей королевой восемь консультаций, прежде чем окончательно решить, какое именно вариант она выберет. В итоге остановились на платье из белого атласа с рукавами кроя кейп, вырезом в форме сердца, расклешенной юбкой и шлейфом.

[ + – ] Над орнаментом королевского платья работали около трех тысяч вышивальщиц Фото: Getty Images

Особенно тщательно будущая королева выбирала главные символы Великобритании и стран Содружества, которые будут украшать ее платье. На королевском наряде были вышиты кленовые листы — символ Канады, снопы колосьев — символ Пакистана, лотосы — Южная Африка, английские розы, валлийский лук-порей, ирландский трилистник и шотландский чертополох. Над орнаментом работали около трех тысяч вышивальщиц. Они сделали узоры золотыми нитками на белом атласе и украсили наряд бриллиантами, жемчугом, аметистами, кристаллами и розовыми драгоценными камнями.

Платье доставили во дворец за несколько дней до коронации. Единственное, что произнесла Лилибет после примерки, было слово "Великолепно". Оно емко описывало роскошный наряд. Поверх платья будущая королева надела длинную бархатную мантию благородного пурпурного цвета с шелковым подкладом. На ней были вышиты золотые оливковые листья и снопы пшеницы — символы мира и процветания. Над созданием орнамента для мантии работали двенадцать человек в течение 3, 5 тысяч часов.

[ + – ] Создание платье происходило под строгим контролем Елизаветы II Фото: Royal Collection Trust

Во время церемонии по протоколу сверху платья нужно надеть белую льняную одежду, которая называется colobium sindonis. Королевский дизайнер создал для этого специальное простое платье без кружев и украшений.

Хартнелл держал процесс создания королевского платья в строжайшем секрете. Десятки американских магазинов за баснословные суммы денег пытались выяснить подробности, как будет выглядеть венценосный наряд, чтобы выпустить его копии незадолго до важного события. Однако дизайнер остался верен короне и отказался от любых заманчивых предложений.

Корона

Королевская корона выглядела грандиозно. Она была украшена 2868 бриллиантами, 17 сапфирами, 11 изумрудами и сотнями жемчужин. Впечатляющий головной убор весил около трех килограммов, потому его заранее тайно доставили в Букингемский дворец, чтобы Лилибет могла привыкнуть к форме, весу и научиться балансировать. Будущая королева несколько дней носила корону во время чаепития, чтения газет, занятий. Спустя годы Ее Величество призналась, что так и не смогла окончательно привыкнуть к столь тяжелому головному убору и во время церемонии боялась поднять голову высоко, чтобы не сломать шею.

На пути к Вестминстерскому аббатству будущая королева надела государственную диадему Георга IV. Эту корону часто изображают на марках. Она украшена розами, трилистником и чертополохом с 1333 бриллиантами и 169 жемчужинами.

На церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве, которая началась в 11 часов дня, присутствовали 8 251 гостей. Сам Норман Хартнелл на торжество не пришел, объяснив свое решение тем, что будет только мешать во дворце.

Фокус ранее рассказывал о том, что ВВС в честь Платинового юбилея правления Елизаветы II выпустил документальный фильм о королеве, куда вошли кадры с маленькой и юной Елизаветой, на которых она позирует с отцом, королем Георгом VI, младшей сестрой, принцессой Маргарет, а также королевой-матерью.