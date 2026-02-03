Остроумная шутка Елизаветы II, которая оставила мировых лидеров безмолвными

Королева Великобритании Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет в сентябре 2022 года и оставила памятное наследие интересных цитат, а особенно шуток.

Будучи монархом с самым долгим пребыванием на престоле в истории Британии, которая правила 70 лет, неудивительно, что покойная королева Елизавета II хорошо запомнилась своими мудрыми словами и удивительным чувством юмора. Об этом пишет Hello Magazine.

Королевская особа за свою жизнь провела более 21 тысячи встреч, посетила более 100 стран и совершила 112 государственных визитов.

В целом она произнесла 69 известных "Королевских речей" на Рождество и пять раз обращалась к нации в ключевые времена трудностей, такие как вспышка коронавируса в 2020 году и смерть принцессы Дианы в 1997 году. Но ее также помнят за ее спонтанные остроумные шутки во время публичных мероприятий.

Чувство юмора королевы

По большей части королева Елизавета была серьезной и практичной, но, где это было уместно, проявляла свое остроумное и удивительное чувство юмора. Например, Ее Величество была известна тем, что носила яркие цвета на публичных событиях, и была поклонницей "цветовой блокировки" — часто надевая только один оттенок.

Практически, это было сделано для того, чтобы она могла быть как можно более заметной на публичных мероприятиях, учитывая ее рост 160 см. Как-то она пошутила: "Если бы я надела бежевый цвет, никто бы не знал, кто я".

На саммите G7 в 2021 году, позируя для фотографий с мировыми лидерами в рамках проекта Eden в Корнуолле, королева обратилась к тогдашнему премьер-министру Борису Джонсону, чтобы поднять настроение. "Вы должны выглядеть так, будто развлекаетесь?" — спросила она, вызвав смех у других.

Королева Елизавета II Фото: Royal Air Force/Twitter

А в июле 2013 года мир с нетерпением ждал новостей о рождении принца Джорджа — ведь он когда-то должен тоже стать монархом. В том месяце одна девочка спросила Елизавету, хочет ли она, чтобы ребенок был мальчиком или девочкой, королева сказала: "Я не думаю, что я против", но добавила: "Надеюсь, она скоро родится, потому что я уезжаю в отпуск".

