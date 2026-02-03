Дотепний жарт Єлизавети II, який залишив світових лідерів безмовними

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла в замку Балморал у Шотландії у віці 96 років у вересні 2022 року та залишила пам'ятну спадщину цікавих цитат, а особливо жартів.

Будучи монархом з найдовшим перебуванням на престол в історії Британії, яка правила 70 років, не дивно, що покійна королева Єлизавета II добре запам'яталася своїми мудрими словами та дивовижним почуттям гумору. Про це пише Hello Magazine.

Королівська особа за своє життя провела понад 21 тисячу зустрічей, відвідала понад 100 країн та здійснила 112 державних візитів.

Загалом вона виголосила 69 відомих "Королівських промов" на Різдво та п’ять разів зверталася до нації у ключові часи скрути, такі як спалах коронавірусу у 2020 році та смерть принцеси Діани у 1997 році. Але її також пам’ятають за її спонтанні дотепні жарти під час публічних заходів.

Почуття гумору королеви

Здебільшого королева Єлизавета була серйозною та практичною, але, де це було доречно, виявляла своє дотепне та дивовижне почуття гумору. Наприклад, Її Величність була відома тим, що носила яскраві кольори на публічних подіях, і була шанувальницею "кольорового блокування" — часто одягаючи лише один відтінок.

Практично, це було зроблено для того, щоб вона могла бути якомога помітнішою на публічних заходах, враховуючи її зріст 160 см. Якось вона пожартувала: "Якби я одягла бежевий колір, ніхто б не знав, хто я".

На саміті G7 у 2021 році, позуючи для фотографій зі світовими лідерами в рамках проєкту Eden у Корнуоллі, королева звернулася до тодішнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, щоб підняти настрій. "Ви маєте виглядати так, ніби розважаєтеся?" — запитала вона, викликавши сміх в інших.

Королева Єлизавета ІІ Фото: Royal Air Force/Twitter

А в липні 2013 року світ з нетерпінням чекав новин про народження принца Джорджа — адже він колись має теж стати монархом. Того місяця одна дівчинка запитала Єлизаветі, чи хоче вона, щоб дитина була хлопчиком чи дівчинкою, королева сказала: "Я не думаю, що я проти", але додала: "Сподіваюся, вона скоро народиться, бо я їду у відпустку".

