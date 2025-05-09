Боялася тільки одного: названо єдину фобію покійної королеви Єлизавети

Покійна королева Великої Британії пережила кілька нападів, обстрілів Лондона під час Другої світової війни, їй погрожували смертю, але боялася вона тільки літати на вертольотах.

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Про це пише Daily Mail.

Королівський біограф Роберт Гардман, співведучий подкасту "Королі, королеви і підлі справи", назвав одну річ, яка лякала королеву Єлизавету II.

Покійна королева була відома своєю суворою поведінкою і непохитним ставленням до загроз її життю. Коли 1982 року в її спальню в Букінгемському палаці проник Майкл Фейган і стояв над ліжком королеви з осколком скла в руці, вона поводилася дуже холоднокровно, а наступного дня продовжила працювати за графіком королівських заходів.

Під час Другої світової війни її погрожували викрасти нацисти, також ІРА погрожували обстріляти Букінгемський палац, але покійна королева Єлизавета боялася тільки вертольотів.

Королева Єлизавета завжди зберігала холоднокровність, але у неї була фобія Фото: Getty Images

1977 рік став знаменним для королеви Єлизавети II: цього року не тільки святкували Срібний ювілей її правління, а й їй довелося зіткнутися зі своїм найбільшим страхом.

Монарх мала намір відвідати всі куточки Сполученого Королівства, щоб відсвяткувати 25-річчя перебування на троні, включно з Північною Ірландією.

Це створило проблему для Єлизавети II, оскільки її охорона застерігала від відвідування країни без використання вертольота — виду транспорту, якого вона смертельно боялася.

Королева Єлизавета під час служби в армії Фото: The Royal Family

"Вона могла змиритися з усім іншим: вона пройшла війну, вона пережила бозна-що, але вона завжди боялася літати на вертольотах. Навіть наприкінці свого життя вона дуже неохоче користувалася ними в погану погоду та взимку", — зазначив Гардман.

Її страхи були не безпідставними, оскільки її шокувала передчасна загибель одного з її співробітників унаслідок аварії вертольота.

"Вона була особливо засмучена смертю капітана королівського вертольота, хлопця на ім'я Джон Блант, який був родичем співака Джеймса Бланта. Він загинув унаслідок аварії вертольота наприкінці 1960-х років, і це справило на королеву глибоке враження", — пояснив Гардман". Але зрештою королева Єлизавета поборола свій страх, оскільки у неї не було вибору. Але, треба думати, задоволення їй політ на вертольоті не приніс.

"Трохи іронічно, що кілька її дітей та онуків, зокрема принц Чарльз, принц Ендрю та принц Гаррі, у різний час літали на гелікоптерах. Їй вони ніколи не подобалися", — зазначила історикиня Кейт Вільямс.

Іронічно, але онуки і діти королеви Єлизавети вміють керувати вертольотами і часто на них літали Фото: Getty

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як і чим робили замахи на життя королеви Єлизавети і членів її сім'ї. Так, принца Чарльза відшмагали квітами по обличчю під час візиту до Латвії.