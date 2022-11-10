Яйця, холості патрони та троянди. Чим атакували королеву Єлизавету та членів її сім'ї

Короля Карла днями закидали яйцями, але це не вперше, коли він та його родичі зазнали атаки.

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Причому на королеву Єлизавету, її сина та інших родичів іноді нападали з вельми несподіваними предметами. Так, у 2001 році принц Чарльз отримав по обличчю квіткою. Автомобіль Єлизавети II у 2022 році закидали яйцями під час візиту до Ноттінгему, а майбутнього короля — під час візиту до Дубліна у 1995 році. Daily Mail написав про найвідоміші випадки нападу на членів королівської родини.

Королева Єлизавета II: шість холостих патронів

У 1981 році 17-річний Маркус Сарджант вистрілив шістьма холостими патронами в королеву Єлизавету II під час церемонії Trooping the Colour. Вона їхала верхи вулицею Молл, яка веде від Букінгемського палацу до Трафальгарської площі на своєму коні Бірма, коли Маркус вистрілив шість разів.

[ + – ] У 1981 року в королеву стріляли шість разів холостими патронами

Кінь перелякався, але королева швидко його заспокоїла. Маркуса схопив капрал Ґелловей і перетягнув через огорожу, де його обеззброїла поліція. Правоохоронці розповіли, що Сарджант сказав їм: "Я хотів бути відомим. Я хотів бути кимось".

Сарджанта було засуджено на п'ять років відповідно до Закону про державну зраду у 1842 році. У в'язниці та психіатричній клініці він провів три роки й вийшов на волю у 20 років. Він змінив ім'я та розпочав нове життя.

Останньою людиною, засудженою за подібний злочин, був нацистський колабораціоніст Вільям Джойс під час Другої світової війни. Закон про державну зраду було введено королевою Вікторією після того, як двоє чоловіків стріляли в неї в 1842 році, коли вона їхала в кареті вулицею Молл.

Сарджант раніше намагався стати поліціянтом, пожежником та військовим, подавав заявку до Королівської морської піхоти.

Він став учасником антироялістського руху та купив дві імітації револьвера Colt Python за 66,90 фунтів стерлінгів. Обидві зброї могли стріляти тільки холостими, але Сарджент намагався і не зміг дістати бойових патронів для пістолета свого батька.

Сарджент відправив листа до Букінгемського палацу перед нападом. У ньому було сказано: "Ваша величність. Не ходіть на церемонію, бо поруч із палацом на вас чекає вбивця". Іронічно, але листа отримали через три дні після нападу.

Королева Єлизавета II та принц Філіп: яйця

Королева і принц Філіп відвідали Нову Зеландію всьоме у 1986 році. Коли вони їхали в машині з відкритим верхом іподромом Еллерслі в Окленді — їх закидали яйцями.

[ + – ] У Новій Зеландії королеву та принца Філіпа закидали яйцями

Деякі зі снарядів потрапили в королеву, але вона просто змахнула шкаралупу і кивнула у відповідь, коли Філіп запитав її, чи все з нею гаразд.

Потім поліція забрала двох жінок у білих халатах.

Пізніше Її Величність пожартувала про цей інцидент на вечірньому банкеті, сказавши: "Звичайно, Нова Зеландія здавна славиться своїми молочними продуктами. Хоча я повинна сказати, що сама віддаю перевагу новозеландським яйцям на сніданок".

Тодішній прем'єр-міністр Нової Зеландії назвав метання яйцями в королеву "ганебним актом грубої неввічливості".

Принц Чарльз: холості патрони

Коли тоді ще принц Чарльз був із візитом у Сіднеї у 1994 році, 23-річний студент Девід Канг вистрілив у нього зі стартового пістолета двічі.

У цей момент Чарльз розпочинав промову з нагоди Дня Австралії.

[ + – ] У принца Чарльза стріляли двічі холостими патронами

Канг, який згодом став адвокатом, пізніше розповів, що стріляв у майбутнього короля, щоб привернути увагу до тяжкого становища камбоджійських біженців, які перебувають у таборах в Австралії.

Девіда Канга повалили на землю та заарештували. Потім визнали винним у загрозі незаконного насильства та засудили до 500 годин громадських робіт.

Принц Чарльз: троянда

Принц Чарльз відвідав Латвію у 2001 році. Коли він був у Ризі й поклав вінок до монумента Свободи, то до нього протиснулася 16-річна школярка Аліна Лебедівер (або Лебедєва) та ляснула його квіткою по обличчю.

Пізніше вона повідомила журналістів, що зробила це на знак протесту проти війни в Афганістані. І наголосила, що Великобританія є "ворогом світу".

[ + – ] Напад на принца Чарльза

Їй було висунуто звинувачення у створенні загрози життю іноземної високопоставленої особи, і їй загрожувала до 15 років позбавлення волі. Але Чарльз попросив не карати дівчину суворо. І вона на рік потрапила під нагляд матері.

Примітно, але скрізь пізніше написали (і пишуть досі), що нинішній король Карл III отримав трояндою по обличчі. Хоча на фото чітко видно, що то була гвоздика.

Нагадаємо, короля Карла та королеву-консорту Каміллу закидав яйцями чоловік під час їхнього візиту до Йорка. Однак король спритно ухилився від "снарядів".

Яйцекидача затримали, але пізніше відпустили під заставу за умови, що він не підходитиме до короля і не носитиме яйця в громадських місцях. Однак потім суд зняв друге обмеження, щоб чоловік зміг ходити до магазину.