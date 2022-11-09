Короля Карла ІІІ та королеву-консорта закидали яйцями (відео)
Монарх з дружиною перебуває у дводенному турі на півночі Англії.
У короля Карла ІІІ почали кидати яйця під час його візиту до Йорка на півночі Англії. Про це пише Reuters.
Новоспечений монарх Великобританії приїхав до міста з дружиною відкрити статую, присвячену своїй покійній матері, королеві Єлизаветі ІІ. Проте під час спілкування з присутніми на заході людьми невідомий чоловік почав кидати яйця у короля та його дружину Каміллу Паркер-Боулз.
"Ця країна була побудована на крові рабів!" — кричав протестувальник, коли його почали затримувати.
На кадрах у соціальних мережах видно, як чотири яйця пролетіли повз британського монарха та його дружину, а потім розбилися об землю, не потрапивши у ціль.
Співробітники поліції кинулися відтягувати невідомого, який вигукував гасла та кидався яйцями. Інші в натовпі глузували з нього та кричали: "Боже, бережи короля".
Свого часу яйцями також закидали королівський автомобіль Єлизавети ІІ у 2022, коли вона відвідувала Ноттінгем, центральна Англія, а антибританські протестувальники закидали яйцями ще принца Чарльза під час прогулянки в центрі Дубліна в 1995.
Старший син королеви Єлизавети наразі перебуває у дводенному турі на півночі Англії. Карл ІІІ став королем Великобританії у вересні 2022 після смерті своєї матері на 97-му році життя. Коронація монарха відбудеться у травні 2023.
Нагадаємо, король Карл ІІІ вигадав нове покарання для меншого сина.
Також Фокус писав про порушення королем Карлом ІІІ етикету під час зустрічі з відомою модельєркою.