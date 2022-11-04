Король Карл порушив протокол, розцілувавши модельєрку Стеллу Маккартні

Модельєрка пожартувала при зустрічі з королем, що "не знає, як поводитися"

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Король Карл III порушив протокол, розцілувавши під час зустрічі Стеллу Маккартні, дочку "бітла" Пола Маккартні та відомого модельєра. Про це пише Daily Mail.

Стелла і Карл зустрілися на прийомі Cop27 у Букінгемському палаці, куди зібралося багато віпперсон.

Коли Стелла зустрічалася з королем востаннє він був ще принцом і вони могли поводитися не надто формально.

Але й зараз, вже зайнявши престол, Карл III вирішив знехтувати формальностями. Стелла Маккартні пожартувала, що "більше не знає, що робити. Я думаю, я маю зробити це зараз", і присіла в реверансі.

[ + – ] Король Карл порушив протокол, але це було мило

Король засміявся, як і прем'єр-міністр Ріші Сунак, обійняв Стеллу та поцілував її.

Прийом влаштований на 200 віпгостей напередодні кліматичного саміту Cop27, який пройде в Єгипті.

[ + – ] Король Карл, Ріші Сунак та Стелла Маккартні

Король на саміт не їде, але туди вирушать Ріші Сунак та Борис Джонсон.

Цікаво, але королева Єлизавета вкрай рідко порушувала протокол і цілувала будь-кого, крім членів своєї сім'ї та дуже близьких друзів.

Король Карл, ще будучи у статусі принца, завжди поводився розкутіше. Він обмінювався поцілунками та обіймами з членами інших королівських сімей під час зустрічі.

Ріші Сунак привітав Стеллу і зазначив, що вони познайомилися ще кілька років тому, тому що їхні діти ходили в одну школу.

Король Карл відомий своїми екологічними ініціативами, а бренд Стелли Маккартні завжди підкреслює свою етичність та екологічність.

На прийомі вона з'явилася у сукні з екошкіри кольору стиглого баклажану від власного дому моди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що король Карл шукає садівників у Букінгемський палац та Віндзорський замок. Він шукає людину, "захоплену рослинами", яка опікуватиметься "садами, якими захоплюватимуться тисячі".