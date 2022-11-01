Робота мрії. Король Карл шукає садівника в Букінгемський палац

Садівник отримуватиме 40 тисяч фунтів стерлінгів на рік і має бути "захоплений рослинами".

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Король Карл III шукає людину на дуже важливу посаду. Йому потрібен керівник садів Букінгемського палацу. Вакансія відкрита лише до 3 листопада, тож претендентам треба поквапитися. Про це пише Daily Mail.

Головна умова: король шукає людину, "захоплену рослинами". Оскільки сам король захоплюється ботанікою і саме завдяки йому сади в усіх його резиденціях мають настільки приголомшливий вигляд, то сподобатися йому буде нелегко.

Садівник повинен дбати про "сади, якими захоплюватимуться тисячі". Він отримуватиме 40 тисяч фунтів стерлінгів на рік, а працювати йому доведеться по 39 годин на тиждень.

В оголошенні на королівському вебсайті йдеться: "Як керівник садів ви нестимете відповідальність за обслуговування та подачу садів Букінгемського палацу на винятковому рівні. Ви пишатиметеся, спостерігаючи, як тисячі людей насолоджуються ними на вечірках у саду".

[ + – ] Король Карл III любить садівництво Фото: Clarence House/Instagram

Монарх, який відомий тим, що розмовляє зі своїми рослинами, шукає людину, яка настільки ж любить природу. Йому доведеться доглядати за газонами та чагарниками, квітковими клумбами та розарієм.

Претендентам також сказали, що вони відіграватимуть важливу роль у формуванні майбутнього королівських садів.

"Присвятивши себе садівництву, ви будете зосереджені на реалізації наших проєктів зі збереження та покращення багатого біорізноманіття наших садів. Якщо ви так само захоплені рослинами, як і людьми, ця роль надихне вас на нові звершення", — йдеться в оголошенні.

Шукають керівника садів і у Віндзорський замок. Зарплата складає 38 тисяч фунтів на рік. І йому доведеться займатися розплідниками рослин, а також садами замку та прилеглими територіями. Особливо — бездоганними газонами.

Робота у Віндзорі також включає догляд за садом біля рову й догляд за історичною колекцією кімнатних і вуличних рослин та культур, із яких виробляються товари для магазинчика у Віндзорі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Саймон Костянтин, спадкоємець косметологічного концерну Lush, відомого своєю екологічністю, раптово виявив у своєму маєтку в Дорсеті 140-річний занедбаний парк.