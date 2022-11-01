Работа мечты. Король Карл ищет садовника в Букингемский дворец

Садовник будет получать 40 тысяч фунтов стерлингов в год и должен быть "увлечен растениями"

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Король Карл III ищет человека на очень важную должность. Ему требуется управляющий садами Букингемского дворца. Вакансия открыта только до 3 ноября, так что претендентам надо поторопиться. Об этом пишет Daily Mail.

Главное условие: король ищет человека, "увлеченного растениями". Так как сам король увлекается ботаникой и именно благодаря ему сады во всех его резиденциях выглядят настолько потрясающе, то понравится ему явно будет нелегко.

Садовник должен будет заботиться о "садах, которыми будут восхищаться тысячи". Он будет получать 40 тысяч фунтов стерлингов в год, а работать ему придется по 39 часов в неделю.

В объявлении на королевском веб-сайте говорится: "Как управляющий садами вы будете нести ответственность за обслуживание и представление садов Букингемского дворца на исключительном уровне. Вы будете гордиться, наблюдая, как тысячи людей наслаждаются ими на вечеринках в саду".

[ + – ] Король Карл III обожает садоводство Фото: Clarence House/Instagram

Монарх, который известен тем, что разговаривает со своими растениями, ищет человека, настолько же любящего природу. Ему придется ухаживать за газонами и кустарниками, цветочными клумбами и розарием.

Претендентам также сказали, что они будут играть важную роль в формировании будущего королевских садов.

"Посвятив себя садоводству, вы будете сосредоточены на реализации наших проектов по сохранению и улучшению богатого биоразнообразия наших садов. Если вы так же увлечены растениями, как и людьми, эта роль вдохновит вас на новые свершения", — говорится в объявлении.

Ищут управляющего садами и в Виндзорском замке. Зарплата составляет 38 тысяч фунтов в год. И ему придется заниматься питомниками растений, а также садами замка и прилегающими территориями. Особенно безупречными газонами.

Работа в Виндзоре также включает в себя уход за садом у рва и уход за исторической коллекцией комнатных и уличных растений и культур, из которых производятся товары для магазинчика в Виндзоре.

Напомним, ранее стало известно, что Саймон Константин, наследник косметологического концерна Lush, известного своей экологичностью, внезапно обнаружил в своем поместье в Дорсете 140-летний заброшенный парк.