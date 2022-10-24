Наследник косметической компании Lush хочет открыть свой тайный 140-летний парк для туристов

Саймон Константин собирается сделать из своего поместья в Британии экологически чистую туристическую достопримечательность.

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Саймон Константин, наследник косметологического концерна Lush, известного своей экологичностью и этичностью, собирается превратить 140 парк своего поместья в Дорсете в экологическую достопримечательность. Об этом пишет Daily Mail.

Он хочет использовать 140-летний парк, который, как он сообщил, обнаружил в своем поместье, недалеко в Дорсете для обучения биоразнообразию и садоводству.

[ + – ] Тайный сад наследника косметической империи Фото: Instagram Simon Constantine

Богатый магнат Саймон Константин подал заявку на превращение "тайного сада", который он обнаружил в своем историческом доме, в экологически чистое и образовательное туристическое направление.

Заросший парк оставался нетронутым более сорока лет. Изначально, он использовался для того, чтобы обеспечивать поместье свежими фруктами, цветами и овощами, но в последний раз его использовали в 1970-х, потом он беспорядочно зарастал бурьянами и ежевикой.

Саймон Константин был поражен, когда он и его дети отправились исследовать территорию поместья и обнаружили тайный сад за высокой кирпичной стеной и воротами с висячим замком.

[ + – ] Тайный сад наследника косметической империи Фото: Instagram Simon Constantine [ + – ] Тайный сад наследника косметической империи Фото: Instagram Simon Constantine

Когда они стали изучать и расчищать парк, то обнаружили заброшенные хозяйственные постройки и пустые пивные бутылки, датируемые 1970-ми годами, так что Константин сообщил, что все найденное будет использовано в его новом эко-саду.

Хоть сад пока и не превратился в эко-проект, но он уже открыт для посещений.

Напомним, косметическая компания Lush была основана в 1995 году отцом Саймона Марком Константином, его матерью и соучредителем Лиз Вейр.

Компания известна принципом этичности, продукцией, изготовляемой вручную, из натуральных компонентов, которая не тестируется на животных.

Первый магазин Lush открылся в городке Пул, Дорсет, а затем магазины появились в Лондоне. Сейчас по всему миру расположено около 950 магазинов.

Два года назад в компании заявили, что уходят из соцсетей и выбирают "живое общение" со своими поклонниками.