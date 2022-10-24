Спадкоємець косметичної компанії Lush хоче відкрити свій таємний 140-річний парк для туристів

Саймон Костянтин збирається зробити зі свого маєтку в Британії екологічно чисту туристичну пам'ятку.

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Саймон Костянтин, спадкоємець косметологічного концерну Lush, відомого своєю екологічністю та етичністю, збирається перетворити 140-річний парк свого маєтку в Дорсеті на екологічну пам'ятку. Про це пише Daily Mail.

Він хоче використати 140-річний парк, який, як він повідомив, виявив у своєму маєтку, недалеко у Дорсеті для навчання біорізноманіттю та садівництву.

[ + – ] Таємний сад спадкоємця косметичної імперії Фото: Instagram Simon Constantine

Багатий магнат Саймон Костянтин подав заявку на перетворення "таємного саду", який він виявив у своєму історичному будинку, на екологічно чистий та освітній туристичний напрямок.

Зарослий парк залишався незайманим понад сорок років. Спочатку, його використовували для того, щоб забезпечувати маєток свіжими фруктами, квітами та овочами, але востаннє його використовували у 1970-х роках, потім він безладно заростав бур'янами та ожиною.

Саймон Костянтин був вражений, коли він та його діти вирушили дослідити територію маєтку та виявили таємний сад за високою цегляною стіною та брамою з повислим замком.

[ + – ] Таємний сад спадкоємця косметичної імперії Фото: Instagram Simon Constantine [ + – ] Таємний сад спадкоємця косметичної імперії Фото: Instagram Simon Constantine

Коли вони почали вивчати та розчищати парк, то виявили покинуті господарські споруди та порожні пивні пляшки, датовані 1970-ми роками, тому Костянтин повідомив, що все знайдене буде використано в його новому екосаду.

Хоча сад поки що й не перетворився на екопроеєкт, але він уже відкритий для відвідин.

Нагадаємо, косметична компанія Lush була заснована у 1995 році батьком Саймона Марком Костянтином, його матір'ю та співзасновницею Ліз Вейр.

Компанія відома принципом етичності, продукцією, що виготовляється вручну, із натуральних компонентів, яка не тестується на тваринах.

Перший магазин Lush відкрився у містечку Пул, Дорсет, а потім магазини з'явилися у Лондоні. Зараз у всьому світі розташовано близько 950 магазинів.

Два роки тому в компанії заявили, що йдуть із соцмереж та обирають "живе спілкування" зі своїми шанувальниками.