Король Карл нарушил протокол, расцеловав модельера Стеллу Маккартни
Модельер пошутила при встрече с королем, что "не знает как себя вести"
Король Карл III нарушил протокол, расцеловав при встрече Стеллу Маккартни, дочь "битла" Пола Маккартни и известного модельера. Об этом пишет Daily Mail.
Стелла и Карл встретились на приеме Cop27 в Букингемском дворце, куда собрались множество вип-персон.
Когда Стелла встречалась с королем в последний раз он был еще принцем и они могли вести себя не слишком формально.
Но и сейчас, уже заняв престол, Карл III решил пренебречь формальностями. Стелла Маккартни пошутила, что "больше не знает, что делать. Я думаю, я должна сделать это сейчас", и присела в реверансе.
Король рассмеялся, как и премьер-министр Риши Сунак, обнял Стеллу и поцеловал ее.
Прием был устроен для 200 вип-гостей в преддверии климатического саммита Cop27, который пройдет в Египте.
Король на саммит не едет, но туда отправятся Риши Сунак и Борис Джонсон.
Интересно, но королева Елизавета крайне редко нарушала протокол и целовала кого-либо, кроме членов своей семьи и очень близких друзей.
Король Карл, еще будучи в статусе принца, всегда вел себя более раскованно. Он обменивался поцелуями и объятиями с членами других королевских семей при встрече.
Риши Сунак приветствовал Стеллу, и отметил, что они познакомились еще несколько лет назад, так как их дети ходили в одну школу.
Король Карл известен своими экологическими инициативами, а бренд Стеллы Маккартни всегда подчеркивает свою этичность и экологичность.
На приеме она появилась в платье из эко-кожи цвета спелого баклажана от собственного дома моды.
Напомним, ранее стало известно, что король Карл ищет садовников в Букингемский дворец и Виндзорский замок. Он ищет человека, "увлеченного растениями", который будет заботиться о "садах, которыми будут восхищаться тысячи".