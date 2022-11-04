Король Карл нарушил протокол, расцеловав модельера Стеллу Маккартни

Модельер пошутила при встрече с королем, что "не знает как себя вести"

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Король Карл III нарушил протокол, расцеловав при встрече Стеллу Маккартни, дочь "битла" Пола Маккартни и известного модельера. Об этом пишет Daily Mail.

Стелла и Карл встретились на приеме Cop27 в Букингемском дворце, куда собрались множество вип-персон.

Когда Стелла встречалась с королем в последний раз он был еще принцем и они могли вести себя не слишком формально.

Но и сейчас, уже заняв престол, Карл III решил пренебречь формальностями. Стелла Маккартни пошутила, что "больше не знает, что делать. Я думаю, я должна сделать это сейчас", и присела в реверансе.

[ + – ] Король Карл нарушил протокол, но это было мило

Король рассмеялся, как и премьер-министр Риши Сунак, обнял Стеллу и поцеловал ее.

Прием был устроен для 200 вип-гостей в преддверии климатического саммита Cop27, который пройдет в Египте.

[ + – ] Король Карл, Риши Сунак и Стелла Маккартни

Король на саммит не едет, но туда отправятся Риши Сунак и Борис Джонсон.

Интересно, но королева Елизавета крайне редко нарушала протокол и целовала кого-либо, кроме членов своей семьи и очень близких друзей.

Король Карл, еще будучи в статусе принца, всегда вел себя более раскованно. Он обменивался поцелуями и объятиями с членами других королевских семей при встрече.

Риши Сунак приветствовал Стеллу, и отметил, что они познакомились еще несколько лет назад, так как их дети ходили в одну школу.

Король Карл известен своими экологическими инициативами, а бренд Стеллы Маккартни всегда подчеркивает свою этичность и экологичность.

На приеме она появилась в платье из эко-кожи цвета спелого баклажана от собственного дома моды.

Напомним, ранее стало известно, что король Карл ищет садовников в Букингемский дворец и Виндзорский замок. Он ищет человека, "увлеченного растениями", который будет заботиться о "садах, которыми будут восхищаться тысячи".