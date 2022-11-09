Короля Карла III и королеву-консорта забросали яйцами (видео)

Монарх с супругой находится в двухдневном туре на севере Англии.

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В короля Карла III стали бросать яйцами во время его визита в Йорк на севере Англии. Об этом пишет Reuters.

Новоиспеченный монарх Великобритании приехал в город с женой открыть статую, посвященную своей покойной матери, королеве Елизавете II. Однако во время общения с присутствующими на мероприятии людьми неизвестный мужчина начал бросать яйца в короля и его жену Камиллу Паркер-Боулз.

"Эта страна была построена на крови рабов!" — кричал протестующий, когда его задержали.

На кадрах в социальных сетях видно, как четыре яйца пролетели мимо британского монарха и его супруги, а затем разбились о землю, не попав в цель.

[ + – ] В короля Карла III начали бросать яйца

Сотрудники полиции бросились оттаскивать неизвестного, который выкрикивал лозунги и бросался яйцами. Другие в толпе насмехались над ним и кричали: "Боже, храни короля".

[ + – ] Король Карл III и королева-консорт Камилла Фото: Getty Images

В свое время яйцами также забросали королевский автомобиль Елизаветы II в 2022, когда она посещала Ноттингем, центральная Англия, а антибританские протестующие забросали яйцами еще принца Чарльза во время прогулки в центре Дублина в 1995.

Старший сын королевы Елизаветы находится в двухдневном туре на севере Англии. Карл III стал королем Великобритании в сентябре 2022 после смерти своей матери на 97-м году жизни. Коронация монарха состоится в мае 2023.

Напомним, король Карл III придумал новое наказание для младшего сына.

Также Фокус писал о нарушении королем Карлом ІІІ этикета во время встречи с известной модельером.