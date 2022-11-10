Яйца, холостые патроны и розы. Чем атаковали королеву Елизавету и членов ее семьи

Короля Карла на днях забросали яйцами, но это не первый раз, когда он и его родственники подверглись атаке

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Причем на королеву Елизавету, ее сына и прочих родственников, иногда нападали с весьма неожиданными предметами. Так, в 2001 году принц Чарльз получил по лицу цветком. Автомобиль Елизаветы II в 2022 году забросали яйцами во время визита в Ноттингем, а будущего короля – во время визита в Дублин в 1995 году. Daily Mail написал о самых известных случаях нападения на членов королевской семьи.

Королева Елизавета II: шесть холостых патронов

В 1981 году 17-летний Маркус Сарджант выстрелил шестью холостыми патронами в королеву Елизавету II во время церемонии Trooping the Colour. Она ехала верхом по улице Молл, которая ведет от Букингемского дворца к Трафальгарской площади на своей лошади Бирма, когда Маркус выстрелил шесть раз.

[ + – ] В 1981 году в королеву стреляли шесть раз холостыми патронами

Лошадь понесла, но королева быстро ее успокоила. Маркуса схватил капрал Гэллоуэй и перетащил через ограждение, где его обезоружила полиция. Правоохранители рассказали, что Сарджант сказал им: "Я хотел быть знаменитым. Я хотел быть кем-то".

Сарджант был осужден на пять лет в соответствии с Законом о государственной измене 1842 года. В тюрьме и психиатрической клинике он провел три года и вышел на свободу в 20 лет. Он сменил имя и начал новую жизнь.

Последним человеком, осужденным за подобное преступление, был нацистский коллаборационист Уильям Джойс во время Второй мировой войны. Закон о государственной измене был введен королевой Викторией после того, как двое мужчин стреляли в нее в 1842 году, когда она ехала в карете по Моллу.

Сарджант ранее пытался стать полицейским, пожарным и военным, подавал заявку в Королевскую морскую пехоту.

Он стал участником антироялистского движения и купил два имитации револьвера Colt Python за 66,90 фунтов стерлингов. Оба оружия могли стрелять только холостыми, но Сарджент пытался и не смог достать боевые патроны для пистолета своего отца.

Сарджент отправил письмо в Букингемский дворец перед нападением. В нем было сказано: "Ваше величество. Не ходите на церемонию, потому что рядом с дворцом вас ждет убийца". Иронично, но письмо получили через три дня после нападения.

Королева Елизавета II и принц Филипп: яйца

Королева и принц Филипп посетили Новую Зеландию в седьмой раз в 1986 году. Когда они ехали в машине с открытым верхом по ипподрому Эллерсли в Окленде – их забросали яйцами.

[ + – ] В Новой Зеландии королеву и принца Филиппа закидали яйцами

Некоторые из снарядов попали в королеву, но она просто смахнула скорлупу и кивнула в ответ, когда Филипп спросил ее, все ли с ней в порядке.

Затем полиция увела двух женщин в белых халатах.

Позже Ее Величество пошутила об этом инциденте на вечернем банкете, сказав: "Конечно, Новая Зеландия издавна славится своими молочными продуктами. Хотя я должна сказать, что сама предпочитаю новозеландские яйца на завтрак".

Тогдашний премьер-министр Новой Зеландии назвал метание яйцами в королеву "постыдным актом грубой невежливости".

Принц Чарльз: холостые патроны

Когда тогда еще принц Чарльз был с визитом в Сиднее в 1994 году, 23-летний студент Дэвид Канг выстрелил в него из стартового пистолета два раза.

В этот момент Чарльз начинал речь по случаю Дня Австралии.

[ + – ] В принца Чарльза стреляли два раза холостыми патронами

Канг, который впоследствии стал адвокатом, позже рассказал, что стрелял в будущего короля, чтобы привлечь внимание к бедственному положению камбоджийских беженцев, содержащихся в лагерях в Австралии.

Дэвида Канга повалили на землю и арестовали. Затем признали виновным в угрозе незаконного насилия и приговорили к 500 часам общественных работ.

Принц Чарльз: роза

Принц Чарльз посетил Латвию в 2001 году. Когда он был в Риге и возложил венок к монументу Свободы, то к нему протиснулась 16-летняя школьница Алина Лебедивер (или Лебедева) и хлестнула его цветком по лицу.

Позже она сообщила журналистам, что сделала это в знак протеста против войны в Афганистане. И отметила, что Великобритания является "врагом мира".

[ + – ] Нападение на принца Чарльза

Ей было предъявлено обвинение в создании угрозы жизни иностранного высокопоставленного лица, и ей грозило до 15 лет лишения свободы. Но Чарльз попросил не наказывать девушку строго. И она на год попала под надзор матери.

Примечательно, но везде позже написали (и пишут до сих пор), что нынешний король Карл III получил по лицу розой. Хотя на фото ясно видно, что это была гвоздика.

Напомним, короля Карла и королеву-консорта Камиллу забросал яйцами мужчина во время их визита в Йорк. Однако король ловко уклонился от "снарядов".

Яйцеметателя задержали, но позже отпустили под залог при условии, что он не будет подходить к королю и носить яйца в общественных местах. Однако потом суд снял второе ограничение, чтобы мужчина смог ходить в магазин.