Отпустили под залог: в Англии освободили мужчину, забросавшего короля Карла III яйцами
Британская полиция сообщила, что 23-летнего мужчину, который попытался атаковать монарха, но промахнулся, допросили и отпустили.
23-летнего мужчину, который 9 ноября забросал британского короля Карла III и его супругу, королеву-консорта Камиллу яйцами, отпустили под залог. Об этом сообщается на сайте полиции Северного Йоркшира.
"23-летний мужчина, задержанный по подозрению в нарушении общественного порядка во время вчерашнего королевского визита, был допрошен и отпущен под залог полиции", –– уточняется в пресс-релизе.
Короля забросали яйцами: что произошло?
Вчера, 9 ноября, во время визита короля Карла III и королевы-консорта в Йорк на севере Англии мужчина начал бросать яйцами в монарха.
Карл III c супругой приехали в Йорк, чтобы открыть памятник покойной королеве Елизавете II.
Нападавший бросил в короля несколько яиц, но они пролетели мимо и разбились о землю. При этом мужчина кричал "Не мой король" и "Эта страна создана на крови рабов".
Полиция сразу же задержала подозреваемого, а охрана увела королевскую семью в безопасное место.
Напомним, 10 сентября принц Чарльз официально стал королем Великобритании Карлом III. Новый британский монарх произнес коронационную клятву во время торжественной церемонии в Сент-Джеймсском дворце. Его официальном преемником объявлен Уильям, получивший новый титул принца Уэльского.
Биограф Кристофер Андерсен в новой книге "Король: жизнь Карла III" рассказал о вспышках ярости у британского монарха.