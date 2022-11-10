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Отпустили под залог: в Англии освободили мужчину, забросавшего короля Карла III яйцами

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Карл III за момент до того, как его забросали яйцами

Британская полиция сообщила, что 23-летнего мужчину, который попытался атаковать монарха, но промахнулся, допросили и отпустили.

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23-летнего мужчину, который 9 ноября забросал британского короля Карла III и его супругу, королеву-консорта Камиллу яйцами, отпустили под залог. Об этом сообщается на сайте полиции Северного Йоркшира.

"23-летний мужчина, задержанный по подозрению в нарушении общественного порядка во время вчерашнего королевского визита, был допрошен и отпущен под залог полиции", –– уточняется в пресс-релизе.

Карл III яйца, великобритания, нападение, полиция, протестующий, йорк Fullscreen
Короля Карла III уводят после инцидента с яйцами

Короля забросали яйцами: что произошло?

Вчера, 9 ноября, во время визита короля Карла III и королевы-консорта в Йорк на севере Англии мужчина начал бросать яйцами в монарха.

Карл III c супругой приехали в Йорк, чтобы открыть памятник покойной королеве Елизавете II.

Нападавший бросил в короля несколько яиц, но они пролетели мимо и разбились о землю. При этом мужчина кричал "Не мой король" и "Эта страна создана на крови рабов".

Полиция сразу же задержала подозреваемого, а охрана увела королевскую семью в безопасное место.

Напомним, 10 сентября принц Чарльз официально стал королем Великобритании Карлом III. Новый британский монарх произнес коронационную клятву во время торжественной церемонии в Сент-Джеймсском дворце. Его официальном преемником объявлен Уильям, получивший новый титул принца Уэльского.

Биограф Кристофер Андерсен в новой книге "Король: жизнь Карла III" рассказал о вспышках ярости у британского монарха.