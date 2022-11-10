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Відпустили під заставу: в Англії звільнили чоловіка, котрий закидав короля Карла III яйцями

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Карл III за момент до того, як його закидали яйцями

Британська поліція повідомила, що 23-річного чоловіка, який спробував атакувати монарха, але схибив, допитали та відпустили.

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23-річного чоловіка, який 9 листопада закидав британського короля Карла III та його дружину, королеву-консорту Каміллу яйцями, відпустили під заставу. Про це повідомляється на сайті поліції Північного Йоркширу.

"23-річного чоловіка, затриманого за підозрою в порушенні громадського порядку під час вчорашнього королівського візиту, допитали й відпустили під заставу поліції", — уточнюється в пресрелізі.

Карл III яйця, Великобританія, напад, поліція, протестувальник, йорк Fullscreen
Короля Карла III відводять після інциденту з яйцями

Короля закидали яйцями: що сталося?

Вчора, 9 листопада, під час візиту короля Карла III та королеви-консорту до Йорка на півночі Англії чоловік почав кидати яйцями в монарха.

Карл III з дружиною приїхали до Йорка, щоб відкрити пам'ятник покійній королеві Єлизаветі II.

Нападник кинув у короля кілька яєць, але вони пролетіли повз і розбилися об землю. Водночас чоловік кричав "Не мій король" та "Ця країна створена на крові рабів".

Поліція відразу ж затримала підозрюваного, а охорона забрала королівську родину в безпечне місце.

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