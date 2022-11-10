Відпустили під заставу: в Англії звільнили чоловіка, котрий закидав короля Карла III яйцями

Британська поліція повідомила, що 23-річного чоловіка, який спробував атакувати монарха, але схибив, допитали та відпустили.

Related video

23-річного чоловіка, який 9 листопада закидав британського короля Карла III та його дружину, королеву-консорту Каміллу яйцями, відпустили під заставу. Про це повідомляється на сайті поліції Північного Йоркширу.

"23-річного чоловіка, затриманого за підозрою в порушенні громадського порядку під час вчорашнього королівського візиту, допитали й відпустили під заставу поліції", — уточнюється в пресрелізі.

[ + – ] Короля Карла III відводять після інциденту з яйцями

Короля закидали яйцями: що сталося?

Вчора, 9 листопада, під час візиту короля Карла III та королеви-консорту до Йорка на півночі Англії чоловік почав кидати яйцями в монарха.

Карл III з дружиною приїхали до Йорка, щоб відкрити пам'ятник покійній королеві Єлизаветі II.

Нападник кинув у короля кілька яєць, але вони пролетіли повз і розбилися об землю. Водночас чоловік кричав "Не мій король" та "Ця країна створена на крові рабів".

Поліція відразу ж затримала підозрюваного, а охорона забрала королівську родину в безпечне місце.

Нагадаємо, 10 вересня принц Чарльз офіційно став королем Великобританії Карлом ІІІ. Новий британський монарх виголосив коронаційну присягу під час урочистої церемонії у Сент-Джеймському палаці. Його офіційним наступником оголошено Вільяма, який одержав новий титул принца Уельського.

Біограф Крістофер Андерсен у новій книзі "Король: життя Карла III" розповів про спалахи люті у британського монарха.