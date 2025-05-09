Боялась только одного: названа единственная фобия покойной королевы Елизаветы

Покойная королева Великобритании пережила несколько нападений, обстрелы Лондона во время Второй мировой войны, ей угрожали смертью, но боялась она только летать на вертолетах.

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Об этом пишет Daily Mail.

Королевский биограф Роберт Хардман, соведущий подкаста "Короли, королевы и подлые дела", назвал одну вещь, которая пугала королеву Елизавету II.

Покойная королева была известна своим суровым поведением и непреклонным отношением к угрозам ее жизни. Когда в 1982 году в ее спальню в Букингемском дворце проник Майкл Фейган и стоял над кроватью королевы с осколком стекла в руке, она вела себя очень хладнокровно, а на следующий день продолжила работать по графику королевских мероприятий.

Во время Второй мировой войны ее угрожали похитить нацисты, также ИРА грозились обстрелять Букингемский дворец, но покойная королева Елизавета боялась только вертолетов.

Королева Елизавета всегда сохраняла хладнокровие, но у нее была фобия Фото: Getty Images

1977 год стал знаменательным для королевы Елизаветы II: в этом году не только отмечался Серебряный юбилей ее правления, но и ей пришлось столкнуться со своим самым большим страхом.

Монарх намеревалась посетить все уголки Соединенного Королевства, чтобы отметить 25-летие пребывания на троне, включая Северную Ирландию.

Это создало проблему для Елизаветы II, поскольку ее охрана предостерегала от посещения страны без использования вертолета — вида транспорта, которого она смертельно боялась.

Королева Елизавета во время службы в армии Фото: The Royal Family

"Она могла смириться со всем остальным: она прошла войну, она пережила бог знает что, но она всегда боялась летать на вертолетах. Даже в конце своей жизни она очень неохотно пользовалась ими в плохую погоду и зимой", — отметил Хардман.

Ее страхи были не беспочвенными, поскольку ее потрясла безвременная гибель одного из ее сотрудников в результате крушения вертолета.

"Она была особенно расстроена смертью капитана королевского вертолета, парня по имени Джон Блант, который был родственником певца Джеймса Бланта. Он погиб в результате крушения вертолета в конце 1960-х годов, и это произвело на королеву глубокое впечатление", — пояснил Хардман". Но в итоге королева Елизавета поборола свой страх, так как у нее не было выбора. Но, надо думать, удовольствия ей полет на вертолете удовольствия не доставил.

"Немного иронично, что несколько ее детей и внуков, в частности принц Чарльз, принц Эндрю и принц Гарри, в разное время летали на вертолетах. Ей они никогда не нравились", — отметила историк Кейт Уильямс.

Иронично, но внуки и дети королевы Елизаветы умеют управлять вертолетами и часто на них летали Фото: Getty

Напомним, ранее Фокус писал о том, как и чем покушались на жизнь королевы Елизаветы и членов ее семьи. Так, принца Чарльза отхлестали цветами по лицу во время визита в Латвию.