Творці "Корони" розповіли, що далі буде із серіалом

Шостий сезон закінчиться весіллям короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли.

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Творці серіалу "Корона" розповіли, що далі буде з проєктом. Про це пише The Sun.

"Корона" може повернутися як серія фільмів, як тільки шостий (останній) сезон королівської драми вийде в ефір пізніше цього року.

Згідно з джерелами, Netflix прагне якимось чином продовжити серіал, оскільки раніше вважалося, що він триватиме лише до кінця шостого сезону.

Телевізійний інсайдер сказав: "Хоча це звучить як кардинальна зміна, вона виявилася величезним успіхом "Абатства Даунтон", у якого було 52 епізоди, а потім він став двома хітовими фільмами".

"Створення фільму або, можливо, серії спеціальних картин означає, що творці матимуть набагато більше можливостей щодо часу та тем".

Кадр із серіалу "Корона"

"Вони могли б створити приквел, можливо, зосередивши увагу на кризі зречення в 1930-х роках. Зрештою, є можливість повернутися до королівської сім’ї 21 століття, можливо, зосередившись на зустрічі Гаррі з Меган і його конфлікті з Вільямом".

Стримінгова платформа раніше наполягала на тому, що шостий сезон, який очікується цієї осені, буде останнім.

Високобюджетний серіал, який описує життя покійної королеви Єлизавети ІІ з моменту її весілля в 1947 році з принцом Філіпом, став все більш суперечливим.

Іншою можливістю був би приквел, зосереджений на дитинстві та підлітковому віці покійної королеви.

Кадр із серіалу "Корона" Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

Останні сцени шостої серії відтворять весілля Чарльза ІІІ та Камілли в 2005 році, яких зіграли Домінік Вест і Олівія Вільямс.

Нагадаємо, королева Камілла потайки дивиться серіал "Корона".

Також Фокус писав про зйомки сцени весілля нового короля Великобританії та його дружини.