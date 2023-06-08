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Творці "Корони" розповіли, що далі буде із серіалом

серіал корона, що буде далі з короною, серіали від Netflix, королівська родина Великобританії
Фото: Скриншот видео

Шостий сезон закінчиться весіллям короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли.

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Творці серіалу "Корона" розповіли, що далі буде з проєктом. Про це пише The Sun.

"Корона" може повернутися як серія фільмів, як тільки шостий (останній) сезон королівської драми вийде в ефір пізніше цього року.

Згідно з джерелами, Netflix прагне якимось чином продовжити серіал, оскільки раніше вважалося, що він триватиме лише до кінця шостого сезону.

Телевізійний інсайдер сказав: "Хоча це звучить як кардинальна зміна, вона виявилася величезним успіхом "Абатства Даунтон", у якого було 52 епізоди, а потім він став двома хітовими фільмами".

"Створення фільму або, можливо, серії спеціальних картин означає, що творці матимуть набагато більше можливостей щодо часу та тем".

Кадр із серіалу "Корона" Fullscreen
Кадр із серіалу "Корона"

"Вони могли б створити приквел, можливо, зосередивши увагу на кризі зречення в 1930-х роках. Зрештою, є можливість повернутися до королівської сім’ї 21 століття, можливо, зосередившись на зустрічі Гаррі з Меган і його конфлікті з Вільямом".

Стримінгова платформа раніше наполягала на тому, що шостий сезон, який очікується цієї осені, буде останнім.

Високобюджетний серіал, який описує життя покійної королеви Єлизавети ІІ з моменту її весілля в 1947 році з принцом Філіпом, став все більш суперечливим.

Іншою можливістю був би приквел, зосереджений на дитинстві та підлітковому віці покійної королеви.

Кадр із серіалу "Корона" Fullscreen
Кадр із серіалу "Корона"
Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

Останні сцени шостої серії відтворять весілля Чарльза ІІІ та Камілли в 2005 році, яких зіграли Домінік Вест і Олівія Вільямс.

Нагадаємо, королева Камілла потайки дивиться серіал "Корона".

Також Фокус писав про зйомки сцени весілля нового короля Великобританії та його дружини.