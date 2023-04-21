Перша поява "принца Гаррі". Для серіалу "Корона" відзняли сцену весілля принца Чарльза та Камілли

Виявилося, що боси Netflix вирішили завершити новий сезон серіалу "Корона" на високому рівні, показавши весілля принца Чарльза та Камілли Паркер-Боулз.

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Днями в Йоркському соборі відзняли одну з останніх сцен гучного серіалу "Корона". Зважаючи на все, шостий сезон завершать весіллям принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз. Про це пише Daily Mail.

На знімальному майданчику з'явився актор Домінік Уест, який грає принца Чарльза, Ед Маквей, який зображує принца Вільяма та фанати, нарешті побачили того, хто виконає роль принца Гаррі – це молодий актор Лютер Форд. Жаль, але актрису Олівію Вільямс, що зображує Каміллу Паркер-Боулз в її особливий день побачити не вдалося.

Домінік Вест у ролі принца Чарльза на його весіллі

Одруження принца Чарльза та Камілла відбулося 9 квітня 2005 року у Віндзорській ратуші в рамках цивільної церемонії. Згодом відбулася церковна церемонія у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Були присутні сім'ї нареченого і нареченої, а таблоїди описували весілля, як "здійснену казку для дорослих". У Віндзор знімальну групу Netflix ніхто не пустив би, так що сцену весілля знімали в Йоркському соборі.

Статисти на зйомках весілля Чарльза та Камілли

Раніше шанувальники побоювалися, що серіал завершиться на похмурій ноті – загибеллю принцеси Діани, але, схоже, його творці вирішили зробити фінал радіснішим.

Джерело, близьке до Netflix, розповіло: "Протягом кількох місяців здавалося, що серіал підбурює публіку, огидно і безсердечно розповідаючи історію смерті Діани, тим самим марно засмучуючи принців Вільяма і Гаррі. Тому рішення так красиво закінчити, як сподіваються Netflix, змінить уявлення про них і відновить їхню репутацію".

Імельда Стонтон знову зіграє роль королеви Єлизавети II, а Джонатан Прайс зіграє її чоловіка принца Філіпа.

Імельда Стонтон у ролі королеви Єлизавети

Елізабет Дебікі знову з'явиться у ролі принцеси Діани, а Домінік Вест зіграє принца Чарльза.

Нагадаємо, хоч Netflix і наполягає на тому, що глядачі не побачать аварію, в якій загинула Діана, але Елізабет Дебікі гуляла Барселоною, де знімали сцену ДТП у такому ж вбранні, як і був на принцесі Діані в день її загибелі. Також на знімальному майданчику був помічений такий самий "Мерседес", як і той, на якому розбилися принцеса та Доді Аль-Файєд.

Сім'я Діани була обурена, і це, мабуть, єдине в чому зійшлися принци Гаррі та Вільям. Зрозуміло, що це буде травматичне видовище для обох. А брат принцеси Діани показав фото острова у сімейному маєтку, де її поховано, намагаючись нагадати, що вона була реальною людиною, а не персонажем серіалу.

Раніше в мережі з'явилися фото зі знімального майданчика "Корони", що показують сцену знайомства принца Вільяма та Кейт Міддлтон.