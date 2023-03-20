Знайомство принца Вільяма та Кейт Міддлтон. З'явилися перші фото зі зйомок "Корони"

У шостому сезоні юних Вільяма та Кейт грають актори Ед Маквей та Мег Белламі.

Related video

З'явилися перші фото зі зйомок шостого сезону серіалу "Корона", на яких показали історію знайомства принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Сент-Ендрюсі, Шотландія. Роль принца дісталася акторові Еду Маквею, а Кейт грає Мег Белламі. Про це пише Deadline.

Судячи з інформації, яка є в Мережі, для Еда — це перша роль у кіно, раніше він грав лише у театрі, зокрема й у знаменитому "Олд Віці".

Для 19-річної Мег Белламі — це перша серйозна роль загалом. Вона лише недавно закінчила театральну школу Святого Кріспіна.

Мег Белламі у ролі Кейт Міддлтон та Ед Маквей у ролі принца Вільяма Фото: Getty Images

Обидва молоді таланти вже заявили, що в захваті від шансу проявити себе, який їм випав.

Що думають про серіал та акторів реальний принц Вільям і Кейт Міддлтон — невідомо Фото: Getty

У шостому сезоні буде показаний період стосунків між Кейт Міддлтон і принцом Вільямом, коли вони тільки познайомилися під час навчання в Сент-Ендрюському університеті в 2001 році.

Саме там зараз і знаходяться Ед та Мег.

Мег Белламі у ролі Кейт Міддлтон та Ед Маквей у ролі принца Вільяма Фото: Getty Images

На момент зустрічі з онуком королеви Єлизавети Кейт підробляла офіціанткою в італійській піцерії у Сент-Ендрюсі і, як видно на фото, цей епізод також з'явиться у серіалі.

Обіцяється, що шостий сезон буде дуже драматичним та болючим для членів королівської родини. Адже в ньому покажуть події 1990-х, і не лише знайомство Вільяма та Кейт, а й трагічну загибель принцеси Діани у паризькому тунелі.

Мег Белламі у ролі Кейт Міддлтон та Ед Маквей у ролі принца Вільяма

Творці серіалу зазначили, що сам момент аварії показаний не буде, а лише події, що відбувалися до, а також наслідки.

Однак у Барселоні, де знімалася фатальна ДТП, випадкові свідки сфотографували і чорний "Мерседес", на якому їхала Діана того дня і переслідування папараці та навіть розбиту машину після зйомок. Тож, швидше за все, цей епізод буде шокуючим.

У вересні 2022 року зйомки серіалу було припинено в день смерті Єлизавети II, а також у день її похорону.

Шостий сезон "Корони" має вийти на екрани у 2023 році на Netflix. Точна дата прем'єри невідома. Він стане фінальним, а також єдиним, який буде знятий після смерті королеви Єлизавети. Монарха, як і в п'ятому сезоні, зіграє Імельда Стонтон, відома британська актриса, зірка серіалу "Чисто англійське вбивство" та виконавиця ролі жахливої Долорес Амбридж у фільмах про Гаррі Поттера.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що королева-консорт Камілла таємно дивиться скандальний серіал, у якому їй приділено чимало екранного часу. А ось король Карл "Корону" не дивиться. Інсайдер сказав, що телесага "не викликала в нього інтересу".