Знакомство принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Появились первые фото со съемок "Короны"

В шестом сезоне юных Уильяма и Кейт играют актеры Эд Маквей и Мэг Беллами.

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Появились первые фото со съемок шестого сезона сериала "Корона" на которых показали историю знакомства принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюсе, Шотландия. Роль принца досталась актеру Эду Маквею, а Кейт играет Мэг Беллами. Об этом пишет Deadline.

Судя по информации, которая есть в Сети, для Эда – это первая роль в кино, ранее он играл только в театре, в том числе и в знаменитом "Олд Вике".

Для 19-летней Мэг Белллами – это первая серьезная роль в принципе. Она только недавно закончила театральную школу Святого Криспина.

Мэг Беллами в роли Кейт Миддлтон и Эд Маквей в роли принца Уильяма Фото: Getty Images

Оба молодых таланта уже заявили, что в восторге от шанса проявить себя, который им представился.

Что думают о сериале и актерах реальный принц Уильям и Кейт Миддлтон - неизвестно Фото: Getty

В шестом сезоне будет показан тот период отношений между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, когда они только познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в 2001 году.

Именно там сейчас и находятся Эд и Мэг.

Мэг Беллами в роли Кейт Миддлтон и Эд Маквей в роли принца Уильяма Фото: Getty Images

На момент встречи с внуком королевы Елизаветы Кейт подрабатывала официанткой в итальянской пиццерии в Сент-Эндрюсе и, как видно на фото, этот эпизод тоже появится в сериале.

Обещается, что шестой сезон будет очень драматичным и болезненным для членов королевской семьи. Ведь в нем покажут события 1990-х, и не только знакомство Уильяма и Кейт, но и трагическую гибель принцессы Дианы в парижском тоннеле.

Мэг Беллами в роли Кейт Миддлтон и Эд Маквей в роли принца Уильяма

Создатели сериала отметили, что сам момент аварии показан не будет, а только события, которые происходили до, а также последствия.

Однако в Барселоне, где снималась роковая ДТП, случайные свидетели сфотографировали и черный "Мерседес", на котором ехала Диана в тот день и преследование папарацци и даже разбитую машину после съемок. Так что, скорей всего, этот эпизод будет шокирующим.

В сентябре 2022 года съемки сериала были приостановлены в день смерти Елизаветы II, а также в день ее похорон.

Шестой сезон "Короны" должен выйти на экраны в 2023 году на Netflix. Точная дата премьеры неизвестна. Он станет финальным, а также единственным, который будет снят после смерти королевы Елизаветы. Монарха, как и в пятом сезоне, сыграет Имельда Стонтон, известная британская актриса, звезда сериала "Чисто английское убийство" и исполнительница роли ужасной Долорес Амбридж в фильмах о Гарри Поттере.

Напомним, ранее стало известно, что королева-консорт Камилла тайно смотрит скандальный сериал, в котором ей уделено немало экранного времени. А вот король Карл "Корону" не смотрит. Инсайдер сказал, что телесага "не вызвала у него интереса".