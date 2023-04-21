Первое появление "принца Гарри". Для сериала "Корона" отсняли сцену свадьбы принца Чарльза и Камиллы

Оказалось, что боссы Netflix решили завершить новый сезон сериала "Корона" на высоком уровне, показав свадьбу принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз.

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На днях в Йоркском соборе отсняли одну из последних сцен нашумевшего сериала "Корона". Судя по всему, шестой сезон завершат свадьбой принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Об этом пишет Daily Mail.

На съемочной площадке появился актер Доминик Уэст, который играет принца Чарльза, Эд Маквей, изображающий принца Уильяма и фанаты, наконец, увидели того, кто исполнит роль принца Гарри – это молодой актер Лютер Форд. Жаль, но актрису Оливию Уильямс, изображающую Камиллу Паркер-Боулз в ее особенный день увидеть не удалось.

Доминик Уэст в роли принца Чарльза на его свадьбе

Бракосочетание принца Чарльза и Камилла состоялось 9 апреля 2005 года в Виндзорской ратуше в рамках гражданской церемонии. Потом состоялась церковная церемония в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Присутствовали семьи жениха и невесты, а таблоиды описывали свадьбу, как "сбывшуюся сказку для взрослых". В Виндзор съемочную группу Netflix никто бы не пустил, так что сцену свадьбу снимали в Йоркском соборе.

Статисты на съемках свадьбы Чарльза и Камиллы

Ранее поклонники опасались, что сериал завершится на мрачной ноте – гибелью принцессы Дианы, но, похоже, его создатели решили сделать финал более радостным.

Источник, близкий к Netflix, рассказал: "В течение нескольких месяцев казалось, что сериал подстрекает публику, омерзительно и бессердечно рассказывая историю смерти Дианы, тем самым бесполезно расстраивая принцев Уильяма и Гарри. Поэтому решение так красиво закончить, как надеются Netflix, изменит представление о них и восстановит их репутацию".

Имельда Стонтон вновь сыграет роль королевы Елизаветы II, а Джонатан Прайс сыграет ее мужа принца Филиппа.

Имельда Стонтон в роли королевы Елизаветы

Элизабет Дебики снова появится в роли принцессы Дианы, а Доминик Уэст сыграет принца Чарльза.

Напомним, хоть Netflix и настаивает на том, что зрители не увидят аварию, в которой погибла Диана, но Элизабет Дебики гуляла по Барселоне, где снимали сцену ДТП в таком же наряде, какой и был на принцессе Диане в день ее гибели. Также на съемочной площадке был замечен такой же "Мерседес", как и тот, на котором разбились принцесса и Доди Аль-Файед.

Семья Дианы была возмущена, и это, пожалуй единственное в чем сошлись принцы Гарри и Уильям. Ясно, что это будет травматичное зрелище для них обоих. А брат принцессы Дианы показал фото острова в семейном поместье, где она похоронена, пытаясь напомнить, что она была реальным человеком, а не персонажем сериала.

Ранее в Сети появились фото со съемочной площадки "Короны", показывающие сцену знакомства принца Уильяма и Кейт Миддлтон.