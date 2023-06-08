Создатели "Короны" рассказали, что будет дальше с сериалом

Шестой сезон закончится свадьбой короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы.

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Создатели сериала "Корона" рассказали, что дальше будет с проектом. Об этом пишет The Sun.

"Корона" может вернуться как серия фильмов, как только шестой (последний) сезон королевской драмы выйдет в эфир позже в этом году.

Согласно источникам, Netflix стремится как-то продолжить сериал, поскольку ранее считалось, что он будет продолжаться лишь до конца шестого сезона.

Телевизионный инсайдер сказал: "Хотя это звучит как кардинальное изменение, оно оказалось огромным успехом "Аббатства Даунтон", у которого было 52 эпизода, а затем он стал двумя хитовыми фильмами".

"Создание фильма или, возможно, серии специальных картин означает, что создатели будут иметь гораздо больше возможностей по времени и темам".

Кадр из сериала "Корона"

"Они могли бы создать приквел, возможно, сосредоточив внимание на кризисе отречения в 1930-х годах. В конце концов есть возможность вернуться к королевской семье 21 века, возможно, сосредоточившись на встрече Гарри с Меган и его конфликте с Уильямом".

Стриминговая платформа ранее настаивала на том, что ожидаемый этой осенью шестой сезон будет последним.

Высокобюджетный сериал, описывающий жизнь усопшей королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году с принцем Филиппом, стал все более противоречивым.

Другой возможностью был бы приквел, сосредоточенный на детстве и подростковом возрасте покойной королевы.

Кадр из сериала "Корона" Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

Последние сцены шестой серии воспроизведут свадьбу Чарльза ІІІ и Камиллы в 2005 году, которых сыграли Доминик Уест и Оливия Уильямс.

Напомним, королева Камилла тайком смотрит сериал "Корона".

Также Фокус писал о съемках сцены свадьбы нового короля Великобритании и его супруги.