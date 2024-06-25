"Занадто товста": виконавиця ролі Кейт Міддлтон розповіла про хейт у мережі

Мег Белламі зіграла принцесу Уельську на початку їхнього з принцом Вільямом роману. Втім, поряд з позитивною реакцією публіки вона отримала низку негативних коментарів.

21-річна британська акторка Мег Белламі розповіла про булінг в інтернеті після того, як вона зіграла Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Корона" розповіла в новому інтерв’ю, що хейтери в соціальних мережах висміювали її вагу, коли вона грала принцесу Уельську у віці 20 років у шостому й останньому сезоні документального шоу від Netflix.

"У мене був цей довгий день у пресі, все пройшло добре, потім я взяла телефон, і в Інтернеті з’явилася вся ця негативна інформація про моє тіло", — згадала Белламі.

"Коментарі здебільшого були такими: "Ти занадто товста, щоб грати Кейт"", — додала вона.

Акторка також зазначила, що коментарі надійшли від "чоловіків на ім’я Гері, які тримають рибу на фото профілю".

"Вони невдахи, коли так говорять. Я тут живу своїм найкращим життям!" — додала Мег.

Мег Белламі в ролі Кейт Міддлтон Фото: Instagram megkbellamy

Белламі приєдналася до акторського складу шостого сезону "Корони", який показав ранні стосунки Кетрін із принцом Вільямом, коли вони були однокурсниками в Сент-Ендрюському університеті у Шотландії.

Ед Маквей зіграв молодого Вільяма.

Мег Белламі та Ед Маквей Фото: Getty

Белламі сказала, що, щоб підготуватися до зйомок, вона годинами дивилася кадри з принцесою Уельською і вивчала її.

"Я провела з нею так багато часу. Вона така мила, чудова та впевнена в собі. Я завжди буду любити Кейт", — зізналася юна знаменитість.

Нагадаємо, коли Кейт Міддлтон припинить хіміотерапію.

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