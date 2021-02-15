Вагітна другою дитиною Меган Маркл пішла стопами принцеси Діани (фото)

Пара спеціально тримала новину про поповнення в секреті, щоб віддати данину поваги матері принца Гаррі принцесі Діані

Меган Маркл, яка оголосила напередодні про те, що у її первістка Арчі скоро з'являться брат або сестра, не випадково обрала дату для того, щоб представити громадськості цю новину.

Справа в тому, що таким чином Гаррі і його дружина вирішили в черговий раз вшанувати принцесу Діану, яка 37 років тому, 13 лютого, оголосила про те, що вагітна другою дитиною, а вже 14 лютого ця новина була в газетах. Лікарі говорили, що в принца Чарльза і його дружини народиться дівчинка, але на світ з'явився Гаррі.

На цьому моменті акцентував увагу біограф герцогів Сассекських Омід Скобі, автор книги "У пошуках свободи". Він розмістив у Twitter скрін публікації, на якому зображена усміхнена принцеса Діана.

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У заяві пари про другу вагітність, опублікованій разом з новою фотографією, зробленою другом Мізаном Харріманом, зазначається, що маленький Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор, перша дитина герцогів Сассекських, буде старшим братом. На знімку видно вже помітно кругленький живіт герцогині.

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Коли саме дитина з'явиться на світ, а також її стать не повідомляється. Як відомо, Гаррі і Меган тримали в секреті стать Арчі до його народження, а принци Вільям і Кейт Міддлтон зробили те ж саме зі своїми трьома дітьми.

Нагадаємо: Меган Маркл не поїде влітку до Великобританії, щоб брати участь в урочистостях з нагоди 100-річного ювілею принца Філіпа і 95-річчя королеви Єлизавети II. Вона пояснила це тим, що не хоче розлучатися із сином Арчі, а летіти з ним боїться через коронавірус. Тепер же очевидно, що однією з причин стала друга вагітність герцогині.