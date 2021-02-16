Меган Маркл і принц Гаррі дадуть інтерв'ю Опрі Вінфрі, за яке можуть поплатитися

У Букінгемському палаці про інтерв'ю знають, але коментарів поки не дають.

Меган Маркл і принц Гаррі дадуть інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі про батьківство, шлюб і життя під тиском громадськості, повідомляє Hello.

Герцоги Сассекські з'являться в спеціальному випуску в прайм-тайм, який вийде в ефір у неділю, 7 березня, на каналі CBS Television Network.

"Вінфрі розмовлятиме з Меган, герцогинею Сассекською, у широкому інтерв'ю, що охоплює все: від вступу до королівське життя, шлюбу, материнства, благодійної діяльності до того, як вона справляється з життям у режимі інтенсивного громадського тиску. Пізніше до них приєднається принц Гаррі, коли вони розповідатимуть свій переїзд до Сполучених Штатів, а також про свої майбутні надії та мрії про розширення сім'ї", — йдеться в офіційній заяві CBS.

Варто зазначити, що це інтерв'ю відбудеться рівно через рік після того, як герцоги Сассекські з'явилися на публіці в складі королівської сім'ї. Вони відвідали службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в березні 2020 року. Програма вийде в ефір за шість тижнів до 95-річчя королеви і напередодні святкування 100-річчя принца Філіпа.

Для Меган ця бесіда стане першою публічною з моменту її заручин із принцом Гаррі в листопаді 2017 року. До речі, Опра Вінфрі була серед гостей на весіллі Гаррі та Меган у Віндзорі в травні 2018 року.

[ + – ] Опра Уїнфрі на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty Images

У Букінгемському палаці такій новині навряд чи зраділи: рішення взяти участь в інтерв'ю ризикує розсердити і поставити в незручне становище королівську сім'ю. Це також може посилити розбіжності між Гаррі та його братом, принцом Вільямом, і дружиною Вільяма, герцогинею Кембриджською. Однак коментарів із цього приводу представники монархів поки не дають.

Герцоги Сассекські внаслідок 90-хвилинних одкровень на шоу Вінфрі ризикують втратити решту привілеї, передає Daily Mail із посиланням на джерело, близьке до королівського двору.

За його словами, королева Єлизавета II може попросити Гаррі та Меган скласти з себе обов'язки патронів благодійних організацій, а принц і зовсім ризикує залишитися без усіх почесних військових звань. Щоправда, усього кілька днів тому друзі принца заявили про його рішучість боротися, зокрема, за його військові звання: капітан-генерал морської піхоти, почесний командир авіації Королівських ВПС Гонінгтон у Бері-Сент-Едмундс і головнокомандувач малих кораблів і водолазів Королівського флоту.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про те, що чекають другу дитину. Заява була зроблена рівно через 37 років після того, як про свою другу вагітність повідала світові принцеса Діана.