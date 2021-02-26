Принц Гарри рассказал Джеймсу Кордену о первом слове сына и необычном подарке королевы

Во время интервью телеведущий случайно узнал, как Гарри называет его супруга.

Принц Гарри поучаствовал в знаменитом шоу своего друга Джеймса Кордена The Late Late Show, покатавшись с ним по Лос-Анджелесу на двухэтажном автобусе и рассказав интересные факты о жизни своей семьи.

По пути они ели булочки и пили чай, а также заехали в дом, где снимался фильм "Принц из Беверли-Хиллз". Корден даже предложил герцогу Сассекскому купить особняк. Тот позвонил своей жене Меган Маркл, а та в ответ поинтересовалась: "Хаз, как продвигается твой тур по Лос-Анджелесу?". Для ведущего стало открытием такое прозвище принца, а тот признался, что жена часто его так называет.

Во время разговора Гарри упомянул, что его полуторагодовалый сын Арчи уже начинает говорить, и его первым словом было "крокодил". Мальчик растет "потрясающей личностью" и любит петь.

Королева Елизавета II сделала внуку необычный подарок на Рождество, о чем Гарри также поведал другу:

"Моя бабушка спросила нас, что Арчи хочет на Рождество, и Мег сказала, что вафельницу. Она прислала нам вафельницу для Арчи, чтобы готовить ему завтраки. Мэг готовит прекрасные вафли, и сын без ума от них. Арчи буквально просыпается утром и говорит "вафля"".

Уход из королевской семьи Гарри назвал "отступлением". По его словам, британская пресса буквально травила его жену, что негативно отражалось и на психическом состоянии принца.

"Я подумал: "Это токсично", поэтому я сделал то, что сделал бы любой муж и любой отец. Я решил вывезти свою семью отсюда. Мы никогда не уходили, и, насколько я понимаю, какие бы решения ни принимались с той стороны, я никогда не уйду. Я всегда буду вносить свой вклад, а моя жизнь – общественное служение, поэтому, где бы я ни был, это будет одно и то же", – пояснил он.

Герцог и герцогиня Сассекские, которые ждут второго ребенка, переехали в США в марте прошлого года со своим годовалым сыном Арчи после того, как сложили королевские полномочия.

7 марта Меган Маркл даст большое 90-минутное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, где собирается рассказать о браке, материнстве и отношениях с королевской семьей.

А недавно принц Гарри и его жена провели первый эфир на Spotify после всех скандалов и объявлении о беременности.