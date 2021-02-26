Принц Гаррі розповів Джеймсу Кордену про перше слово сина і незвичайний подарунок королеви

Під час інтерв'ю телеведучий випадково дізнався, як Гаррі називає його дружина.

Принц Гаррі взяв участь у знаменитому шоу свого друга Джеймса Кордена The Late Late Show, покатавшись з ним по Лос-Анджелесу на двоповерховому автобусі і розповівши цікаві факти про життя своєї родини.

По дорозі вони їли булочки і пили чай, а також заїхали в будинок, де знімався фільм "Принц з Беверлі-Хіллз". Корден навіть запропонував герцогу Сассекському купити особняк. Той зателефонував своїй дружині Меган Маркл, а та у відповідь поцікавилася: "Хаз, як просувається твій тур по Лос-Анджелесу?". Для ведучого стало відкриттям таке прізвисько принца, а той зізнався, що дружина часто його так називає.

Під час розмови Гаррі згадав, що його півторарічний син Арчі вже починає говорити, і його першим словом було "крокодил". Хлопчик росте "приголомшливою особистістю" і любить співати.

Королева Єлизавета II зробила онуку незвичайний подарунок на Різдво, про що Гаррі також повідав другу:

"Моя бабуся запитала нас, що Арчі хоче на Різдво, і Мег сказала, що вафельницю. Вона прислала нам вафельницю для Арчі, щоб готувати йому сніданки. Мег готує прекрасні вафлі, і син без розуму від них. Арчі буквально прокидається вранці і каже "вафля"".

Відхід з королівської сім'ї Гаррі назвав "відступом". За його словами, британська преса буквально труїла його дружину, що негативно відбивалося і на психічному стані принца.

"Я подумав: "Це токсично", тому я зробив те, що зробив би будь-який чоловік і будь-який батько. Я вирішив вивезти свою сім'ю звідси. Ми ніколи не йшли, і, наскільки я розумію, хоч би які рішення приймалися з того боку, я ніколи не піду. Я завжди буду вносити свій вклад, а моє життя — суспільне служіння, тому, де б я не був, це буде одне і те ж", — пояснив він.

Герцог і герцогиня Сассекські, які чекають на другу дитину, переїхали в США в березні минулого року зі своїм однорічним сином Арчі після того, як склали королівські повноваження.

7 березня Меган Маркл дасть велике 90-хвилинне інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, де збирається розповісти про шлюб, материнство і відносини з королівською родиною.

А нещодавно принц Гаррі і його дружина провели перший ефір на Spotify після всіх скандалів і оголошення про вагітність.