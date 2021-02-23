Принц Гарри и Меган Маркл провели первый эфир на Spotify после скандалов и объявлении о беременности

Сделку с Spotify на 30 миллионов фунтов стерлингов герцоги Сассекские заключили еще в прошлом году

Принц Гарри и беременная Меган Маркл впервые появились в прямом эфире после объявления о беременности, недуге принца Филиппа и лишения всех привилегий членов королевской семьи. Об этом пишет Daily Mail.

Однако, по видео не видно, что герцогскую чету все это взволновало. Они записали 20-секундный ролик, чтобы подключить свой подкаст Archewell Audio во время прямой трансляции Spotify. Причем Меган вернулась к своим дорогостоящим привычкам и для эфира выбрала наряд от Oscar de la Renta за 2645 фунтов стерлингов, что отметили критики.

В своем кратком появлении 39-летняя Меган похвасталась, что они с мужем "используют сервис для увлекательных бесед", а 36-летний Гарри говорит, что "это вдохновляет, бросает вызов и обучает".

"Мы создали канал Archwell, чтобы быть уверенным, что мы можем усилить голоса, которые, возможно, не слышны, и услышать истории людей", — заявила Меган.

"И большая часть этого — попытка создать это сообщество, в котором вы можете поделиться, которое побудит всех остальных поделиться своей уязвимостью в этом безопасном пространстве", — резюмирует Гарри. Кроме них в прямой эфир вышли певица Билли Айлиш и корейская группа Blackpink.

Напомним, после того, как Меган Маркл и принц Гарри поделились радостной новостью о том, что они ждут второго ребенка, произошло несколько событий, которые очень расстроили членов королевской семьи, оставшихся в Великобритании.

Гарри и Меган дали откровенное интервью известной телеведущей Опре Уинфри, которая также является близкой подругой Меган. Причем, инсайдеры сообщили, ведущей разрешили задавать любые вопросы, так что беседа в лос-анджелесском особняке Гарри и Меган вышла довольно интимной. Она длилась два часа, после чего Опра улетела домой частным самолетом.

Источник, близкий к супругам, заявил, что этим откровенным интервью актриса хочет "вернуть себе голос". Важным является также тот факт, что трансляция разговора будет идти в прайм-тайм.

"Это интервью – попытка вернуть себе голос. У Меган была возможность высказываться, когда она была актрисой, но после королевской свадьбы ей запретили использовать социальные сети", – сообщил источник, близкий к герцогам Сассекским.

"Члены королевской семьи готовятся к тому, что пара нанесет удар в ответ. Пора спрятаться за диваном. Опра умеет заставлять людей говорить о своих чувствах. Будет момент переживания и озвучивания их недовольства. Это никому не выгодно", – пишет британская пресса.

В Букингемском дворце были очень расстроены тем, что герцогская чета дала интервью в то время, когда дедушка принца Гарри, попал в больницу.

19 февраля королева Великобритании Елизавета II опубликовала заявление, в котором знаменитая королевская чета Меган Маркл и принц Гарри полностью отстранились от семьи. Они потеряли свои титулы, почетные звания и патронажи.

"Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что они не будут снова действующими членами королевской семьи. После разговора с герцогом королева написала, что, отказавшись от выполнения обязанностей в королевской семье, невозможно продолжать выполнять функции и обязанности, которые приходят вместе с жизнью государственного служащего",

– говорится в заявлении Букингемского дворца.

Всего за 3 года пребывания в составе королевской семьи, например, Меган Маркл получила право быть патроном в пяти организациях, в то время как Гарри был покровителем по меньшей мере десяти. Среди них Игры непокоренных, Организация по охране носорогов в Бостване и регбийный союз.

После сообщения из дворца герцог и герцогиня Сассекские опубликовали послание, где подчеркнули — служить обществу можно и без королевского титула. "Деятельность герцога и герцогини Сассекских за последний год доказывает, что они остаются верными своему долгу и продолжают служить Великобритании и миру. Они готовы и дальше поддерживать организации, которые они представляли, независимо от своего статуса", — написали они, а позже сотрудники пресс-службы Гарри и Меган Маркл добавили, что каждый человек может посвятить жизнь служению обществу, так как оно универсально.

Эти слова задели принца Уильяма, который через приближенных попросил передать: "Не проявляй неуважения к своей бабушке, Гарри", "Ты не можешь отвечать королеве — это просто непозволительно".

Кроме этого стало известно, что когда в эфир выйдет интервью принца Гарри и Меган Маркл, королева Елизавета и Кейт Миддлтон примут участие в особом ТВ-шоу в Вестминстерском аббатстве.