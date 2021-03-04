"Багато втрачено": Меган Маркл озвучила претензії до Букінгемського палацу (відео)

Герцогиня заявила, що не збирається мовчати і прикривати брехню королівського двору про неї.

Чим ближче день виходу інтерв'ю герцогів Сассекських 67-річній Опрі Вінфрі, яке транслюватимуть на каналі CBS 7 березня, тим вище піднімається градус напруги. І новий тизер телеканалу — тому підтвердження.

У 30-секундному ролику Меган Маркл звинувачує Букінгемський палац у тому, що там "консервували брехню проти неї".

На запитання телеведучої, як вона ставиться до того, що в королівському палаці почують "всю правду сьогодні", дружина принца Гаррі відповідає:

"Я не знаю, як вони могли очікувати, що після всього цього часу ми все одно мовчатимемо, якщо "фірма" відіграватиме активну роль в увічненні брехні про нас. І якщо це пов'язане з ризиком втрат, то багато вже й так втрачено". Під "фірмою" вона мала на увазі інститут королівської сім'ї.

Крім того, у попередньому тизері Опра Вінфрі каже Меган і Гаррі фразу: "Ви сказали тут досить шокові речі".

Новий промо-ролик вийшов на наступний день після того, як у Єлизавети II дізналися про опубліковані The Times дані про те, що герцогиня нібито знущалася над персоналом. Власне Меган "була засмучена" цим, а її представники назвали публікацію "брехнею і наклепом".

"Ми дуже стурбовані звинуваченнями в The Times після заяв колишніх співробітників герцога та герцогині Сассекських. Відповідно, наша команда з персоналу розгляне обставини, описані в статті. Персонал, задіяний в той час, враховуючи тих, хто покинув палац, будуть запрошені до бесіди, щоб подивитися, чи можна винести уроки", — йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Ще одна причина, через яку при дворі побоюються того, що прозвучить в ефірі, — стан 99-річного принца Філіпа, який переніс операцію на серці. Його рідні побоюються, що одкровення онука та його дружини можуть вплинути на самопочуття герцога Единбурзького не кращим чином.

Нагадаємо, Вищий суд Лондона зобов'язав видавничий дім Associated Newspapers, який випускає Daily Mail і Mail on Sunday, виплатити герцогині Сассекській компенсацію розміром $625 тис. за судові витрати у справі про порушення конфіденційності та авторських прав.