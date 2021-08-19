Меган Маркл и принц Гарри обвинили королеву в равнодушии

Герцоги Сассекские утверждают, что не жалеют о заявлениях про расизм в королевской семье, и уверены, что Елизавета II не отреагировала на их просьбы о помощи должным образом.

Принц Гарри и Меган Маркл не жалеют о том, что рассказали Опре Уинфри о расизме в Букингемском дворце и о cуицидальных мыслях у герцогини Сассекской во время жизни при королевском дворе, пишет Mail Online.

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Об этом говорится в обновленной версии биографии пары "В поисках свободы", написанной Омидом Скоби и Кэролайн Дюран.

В книге, которая впервые была опубликована в прошлом году, теперь рассказывается о возвращении Гарри в Великобританию в апреле на похороны своего деда, принца Филиппа, и говорится, что он купил билет в один конец, так как надеялся, что сможет поговорить со своей семьей напрямую, без участия персонала.

Авторы утверждают, что Гарри трижды разговаривал со своим братом, принцем Уильямом, во время визита, коротко побеседовал с отцом, принцем Чарльзом, после церковной службы, а также наслаждался "драгоценными моментами" со своей бабушкой-королевой.

[ + – ] Интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри в марте 2021 года Фото: Скриншот

Кроме того, в биографии, со ссылкой на мнение герцогов Сассекских, говорится, что Елизавета II не отреагировала на их утверждение о том, что один из старших членов королевской семьи выразил "озабоченность" цветом кожи их будущего ребенка. Более того, Меган и Гарри возражают против тщательно сформулированного заявления монарха после их интервью с Опрой Уинфри. В нем выражалась обеспокоенность страданиями, которые пережили принц Гарри и его жена, но при этом подчеркивалось, что "некоторые воспоминания могут отличаться".

В целом герцоги Сассекские утверждают, что высокопоставленные члены королевской семьи не взяли на себя "ответственность", что предотвратило серьезное потепление в отношениях.

Обновленная версия книги поступит в продажу 31 августа, в годовщину смерти принцессы Дианы.

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Ранее принц Гарри и Меган Маркл выпустили заявление по ситуации в Афганистане, которое журналисты уже назвали "словесной мешаниной". По их словам, они "убиты горем" и напуганы, однако собираются ли как-то помогать беженцам, не уточнили.