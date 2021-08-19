Меган Маркл і принц Гаррі звинуватили королеву в байдужості

Герцоги Сассекські стверджують, що не шкодують про заяви про расизм у королівській родині, і впевнені, що Єлизавета II не відреагувала на їхні прохання про допомогу належним чином.

Принц Гаррі і Меган Маркл не шкодують про те, що розповіли Опрі Вінфрі про расизм у Букінгемському палаці і про cуїцидальні думки герцогині Сассекської під час життя при королівському дворі, пише Mail Online.

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Про це йдеться в оновленій версії біографії пари "У пошуках свободи", написаної Омідом Скобі і Керолайн Дюран.

У книзі, яка вперше була опублікована в минулому році, тепер розповідається про повернення Гаррі до Великобританії у квітні на похорон свого діда, принца Філіпа, і йдеться, що він купив квиток в один кінець, оскільки сподівався, що зможе поговорити зі своєю сім'єю безпосередньо, без участі персоналу.

Автори стверджують, що Гаррі тричі розмовляв зі своїм братом, принцом Вільямом, під час візиту, коротко поговорив з батьком, принцом Чарльзом, після церковної служби, а також насолоджувався "дорогоцінними моментами" зі своєю бабусею-королевою.

[ + – ] Інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл Опрі Вінфрі в березні 2021 року Фото: Скриншот

Крім того, у біографії, з посиланням на думку герцогів Сассекських, йдеться, що Єлизавета II не відреагувала на їхні твердження про те, що один із старших членів королівської сім'ї висловив "стурбованість" кольором шкіри їхньої майбутньої дитини. Більше того, Меган і Гаррі заперечують ретельно сформульовану заяву монарха після їхнього інтерв'ю з Опрою Вінфрі. У ньому висловлювалася стурбованість стражданнями, які пережили принц Гаррі і його дружина, але при цьому підкреслювалося, що "деякі спогади можуть відрізнятися".

У цілому герцоги Сассекські стверджують, що високопоставлені члени королівської сім'ї не взяли на себе "відповідальність", що запобігло серйозному потеплінню у відносинах.

Оновлена версія книги надійде в продаж 31 серпня, у річницю смерті принцеси Діани.

[ + – ] Омід Скоби похвалився успіхом книги, що стала найбільш продаваною королівської біографією за більш ніж 16 років

Раніше принц Гаррі і Меган Маркл випустили заяву щодо ситуації в Афганістані, яке журналісти вже назвали "словесною мішаниною". За їхніми словами, вони "вбиті горем" і налякані, однак, чи збираються якось допомагати біженцям, не уточнили.